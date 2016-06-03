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Yaşam

Ailesinin 'ceza' için ormana bıraktığı çocuk bulunup yine ailesine teslim edildi

Çocuğu arama çalışmalarına, polis ve okul yetkililerinin de bulunduğu 130 kişilik bir ekip katılmıştı

03 Haziran 2016 14:01

Japonya'da, ailesinin ceza olarak ormana bıraktığı ve 6 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Yamato Tanooka adlı çocuk sağ bulunarak 'ailesine' teslim edildi.

Küçük çocuk ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda orduya ait bir eğitim üssünde bulundu. Yamato, çevreye taşlar atarak yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmış ve ormanda bırakılmıştı.

Yamato Tanooka'nın bulunduğu üssün, bırakıldığı yoldan yaklaşık 4 kilometre uzakta olduğu açıklandı. Üşüdüğünü ve aç olduğunu söyleyen Tanooka'nın sağlık durumunun iyi olduğu, kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü bildirildi.

 

'Üsteki bir barakaya sığındım'

 

Yamato Tanooka, üsteki barakayı bulana kadar ormanda yürüdüğünü, daha sonra da barakaya sığındığını söyledi. Baba Sankei Tanooka ise sağ bulunduğu için çok mutlu olduğunu söylediği oğlundan özür diledi.

Çocuğu arama çalışmalarına, polis ve okul yetkililerinin de bulunduğu 130 kişilik bir ekip katılmıştı.

 

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