-JAPONYA'DA BÜYÜK MADDİ HASAR TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'da meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 60 kişi öldü. Şiddetli deprem ülkede büyük maddi hasara da yol açtı. Japonya'da ilk bilgilere göre bazı büyük maddi hasarlar şöyle: -Çok sayıda ev dev dalgaların neden olduğu çamura gömüldü. -Araçlar ve binalardan kopan parçalar, depremin merkez üssüne yakın kırsal alanlara sürüklendi. -Başkent Tokyo'nun İşiyara bölgesinde bulunan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. -Tokyo'nun merkezinde, 600 üniversite öğrencisinin diploma aldığı sırada bina çöktü, çok sayıda kişi yaralandı. -Tokyo'da 6, depremden etkilenen bölgede toplam 80 yangın çıktı. -Tokyo ve çevresinde 4,4 milyon ev elektriksiz kaldı. -Japonya genelinde demiryolu, havayolu ve karayolu ulaşımı durdu. Tokyo'da milyonlarca kişi evine gidemedi. -Sendai Havaalanı pisti sular altında kaldı. -TAHLİYE EMRİ- Depremin ardından, bir nükleer santral yakınında yaşayan binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi emri verildi. Japonya nükleer güvenlik ajansı, hükümetin Fukuşima'daki nükleer santralin soğutma sisteminde arıza oluştuğunu ilan etmesinin ardından bölgede yaşayan 2 bin 800'ü aşkın kişinin tahliye edilmesini istedi. Ajans, santral çalışanlarının halen soğutma sistemindeki arızayı onarmaya çalıştığını bildirdi. Japonya hükümet sözcüsü Yukio Edano, depremden sonra kapanan Fukuşima'daki nükleer santralin soğutma sisteminde mekanik bir arıza meydana geldiğini, bu nedenle acil durum ilan edildiğini söylemişti. -NÜKLEER SANTRALDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından Onagawa nükleer santralinde çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi. UAEK'den yapılan açıklamada, Japon yetkililerin, Onagawa nükleer santralindeki yangının söndürüldüğü haberini verdikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca Fukuşima Daiiçi nükleer santralinin üst düzey alarmda olduğu bilgisinin alındığı, UAEK yetkililerinin, Japonya'daki soğutma sistemlerinin ve reaktörlerin durumuyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmeye çalıştıkları kaydedildi. Japonya hükümet sözcüsü Yukio Edano, depremden sonra kapanan Fukuşima'daki nükleer santralin soğutma sisteminde mekanik bir arıza meydana geldiğini, bu nedenle acil durum ilan edildiğini söylemişti. -JUDO MİLLİ TAKIMI KAFİLESİNDE HEYECAN- Deprem, Tokyo'da bulunan Judo Milli takım kafilesinde de heyecan yarattı. Japonya milli takımıyla ortak kamp yapmak üzere başkent Tokyo'da bulunan Judo Milli Takımı kafilesinde yer alan sporcu ve antrenörler, şiddetli depremi en yakından hissetti. Depremi yaşayan kafile, sarsıntı sonrasında kamp yaptıkları tesisin bahçesinde bir araya toplanarak, Türkiye'deki yakınlarına durumları hakkında bilgi vermeye çalıştılar. Konu ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal, 9 bayan, 8 erkek, 4 antrenör ve bir masörden oluşan 22 kişilik milli takım kafilesinin 4 Mart'ta Japonya'ya gittiğini söyledi. Milli takımın, 21-14 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası ve olimpiyat barajı müsabakalarına Japon Milli Takımı ile ortak kamp yaparak hazırlandığını anlatan Uysal, ''Bulundukları yer deprem bölgesine çok yakın değil. Ancak bizim sporcularımız da sarsıntıyı hissetmişler ve çok korkmuşlar. Japon milli takımındaki yetkililere ulaşarak milli takım hakkında bilgi aldık. Ardından sporcularla görüşebildik. Şu an herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. Antrenörlerimizden orada yaşananlarla ilgili bilgi istedik. Büyükelçilik görevlilerimizle de görüştük. Ülkedeki duruma bakarak ona göre hareket edeceğiz'' diye konuştu.