Japonya'da büyük heyecan

Moto GP'de Japonya Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonu Yamaha pilotu Jorge Lorenzo kazandı. Yarış yarın saat 08.00'de başlayacak
2008 Moto GP sezonunun 15. ayağı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları tamamlandı.
Yamaha'nın İspanyol pilotu Jorge Lorenzo, 1.45.543 ile Moto GP kariyerinin dördüncü pole pozisyonunu kazandı.
Avusturalyalı sürücü Casey Stoner, 1.45.831'lik derecesiyle Ducati'yi ikinci sıraya taşırken, Honda'nın ABD'li pilotu Nicky Hayden 1.45.971 ile yarışa üçüncü cepte başlama hakkını elde etti.
Sürücüler klasmanında ilk sırada bulunan Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi ise, 1.46.060 ile kendisine dördüncü sırada yer bulabildi.
Japonya Grand Prix'si, yarın saat 08.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
|Sürücü
|Takım
|Motor
|Tur Zamanı
|Hız
|1
|Jorge LORENZO
|Fiat Yamaha
|Yamaha
|1'45.543
|288.847
|2
|Casey STONER
|Ducati Marlboro
|Ducati
|1'45.831
|293.000
|3
|Nicky HAYDEN
|Repsol Honda
|Honda
|1'45.971
|286.092
|4
|Valentino ROSSI
|Fiat Yamaha
|Yamaha
|1'46.060
|285.035
|5
|Dani PEDROSA
|Repsol Honda
|Honda
|1'46.303
|287.463
|6
|Loris CAPIROSSI
|Rizla Suzuki
|Suzuki
|1'46.450
|290.400
|7
|Colin EDWARDS
|Tech 3 Yamaha
|Yamaha
|1'46.496
|291.183
|8
|Randy DE PUNIET
|LCR Honda
|Honda
|1'46.554
|283.093
|9
|Shinya NAKANO
|San Carlo Honda
|Honda
|1'46.616
|285.336
|10
|James TOSELAND
|Tech 3 Yamaha
|Yamaha
|1'46.863
|283.762
|11
|John HOPKINS
|Kawasaki Racing
|Kawasaki
|1'46.888
|287.081
|12
|Chris VERMEULEN
|Rizla Suzuki
|Suzuki
|1'46.904
|285.035
|13
|Andrea DOVIZIOSO
|JiR Team Scot
|Honda
|1'46.907
|284.135
|14
|Toni ELIAS
|Alice Team
|Ducati
|1'46.958
|289.544
|15
|Sylvain GUINTOLI
|Alice Team
|Ducati
|1'47.400
|286.396
|16
|Marco MELANDRI
|Ducati Marlboro
|Ducati
|1'47.475
|284.285
|17
|Anthony WEST
|Kawasaki Racing
|Kawasaki
|1'47.669
|288.000
|18
|Alex DE ANGELIS
|San Carlo Honda
|Honda
|1'47.680
|274.390
|19
|Kousuke AKIYOSHI
|Rizla Suzuki
|Suzuki
|1'48.671
|284.584