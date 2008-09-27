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Spor

Japonya'da büyük heyecan

Moto GP'de Japonya Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonu Yamaha pilotu Jorge Lorenzo kazandı.

27 Eylül 2008 03:00


Moto GP'de Japonya Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonu Yamaha pilotu Jorge Lorenzo kazandı. Yarış yarın saat 08.00'de başlayacak


2008 Moto GP sezonunun 15. ayağı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları tamamlandı.

Yamaha'nın İspanyol pilotu Jorge Lorenzo, 1.45.543 ile Moto GP kariyerinin dördüncü pole pozisyonunu kazandı.

Avusturalyalı sürücü Casey Stoner, 1.45.831'lik derecesiyle Ducati'yi ikinci sıraya taşırken, Honda'nın ABD'li pilotu Nicky Hayden 1.45.971 ile yarışa üçüncü cepte başlama hakkını elde etti.

Sürücüler klasmanında ilk sırada bulunan Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi ise, 1.46.060 ile kendisine dördüncü sırada yer bulabildi.

Japonya Grand Prix'si, yarın saat 08.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. 



SürücüTakımMotorTur ZamanıHız
1 Jorge LORENZO Fiat Yamaha Yamaha 1'45.543 288.847
2 Casey STONER Ducati Marlboro Ducati 1'45.831 293.000
3 Nicky HAYDEN Repsol Honda Honda 1'45.971 286.092
4 Valentino ROSSI Fiat Yamaha Yamaha 1'46.060 285.035
5 Dani PEDROSA Repsol Honda Honda 1'46.303 287.463
6 Loris CAPIROSSI Rizla Suzuki Suzuki 1'46.450 290.400
7 Colin EDWARDS Tech 3 Yamaha Yamaha 1'46.496 291.183
8 Randy DE PUNIET LCR Honda Honda 1'46.554 283.093
9 Shinya NAKANO San Carlo Honda Honda 1'46.616 285.336
10 James TOSELAND Tech 3 Yamaha Yamaha 1'46.863 283.762
11 John HOPKINS Kawasaki Racing Kawasaki 1'46.888 287.081
12 Chris VERMEULEN Rizla Suzuki Suzuki 1'46.904 285.035
13 Andrea DOVIZIOSO JiR Team Scot Honda 1'46.907 284.135
14 Toni ELIAS Alice Team Ducati 1'46.958 289.544
15 Sylvain GUINTOLI Alice Team Ducati 1'47.400 286.396
16 Marco MELANDRI Ducati Marlboro Ducati 1'47.475 284.285
17 Anthony WEST Kawasaki Racing Kawasaki 1'47.669 288.000
18 Alex DE ANGELIS San Carlo Honda Honda 1'47.680 274.390
19 Kousuke AKIYOSHI Rizla Suzuki Suzuki 1'48.671 284.584

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