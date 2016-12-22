Japonya'da bu yıl ilk kez 1 milyondan az çocuk doğacak

Japonya'da açıklanan son veriler, ülkede nüfusun yaşlanmasına yönelik kaygıları artırdı.

Ülkede 2016'da doğan çocuk sayısının, kayıtların tutulmasından bu yana ilk kez 1 milyonun altına ineceği açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede 2016'da doğan çocuk sayısının yaklaşık 981 bin olmasının beklendiğini duyurdu.

Ülkede bir sene içinde doğan çocukların sayısı 10 yıldır sürekli azalıyor. Bunun en önemli nedeni ise doğum oranının az olması düşüş olmadı.

Son 10 yılda, 20 ve 30'lu yaşlardaki Japon kadınlar arasında doğun oranı yüzde 20 azalmış durumda.

Reuters ajansı, konuyla ilgili haberinde, Japonya basınında çıkan haberlerde, çocuk bakımı masraflarının giderek artmasının da doğum oranının azalmasının nedenleri arasında gösterdildiğini aktardı.

Japonya'da 1899 yılından bu yana doğum istatistikleri tutuluyor. Ülkede en fazla bebeğin doğduğu yıl, yaklaşık 2 milyon 700 bin kişinin dünyaya geldiği 1949'dı.

Hükümetin hedeflediği kadın başına doğru oranı yüzde 1,8. Ancak 2015'te bu oran 1,45'ti.

Japonya hükümeri 2017 yılı bütçesini 830 milyar dolar olarak belirlemişti.

Yeni bütçede çocuk sahibi anne babalara daha fazla yardım yapılacak.

Yardımların ayrıntıları kısa süre içinde kamuoyun açıklanacak.