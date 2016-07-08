T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

Japonya'da bir salkım üzüme 11 bin dolar

Japonya'da bir salkım üzüm açık arttırmada rekor fiyata, 11 bin dolara satıldı. Ülkenin batısında bir süpermarket sahibi tanesi 360 dolara denk gelen 30 adet üzüm satın aldı.

08 Temmuz 2016 15:30

Japonya'da bir salkım üzüm açık arttırmada rekor fiyata, 11 bin dolara satıldı.

Ülkenin batısındaki bir süpermarket sahibi tanesi 360 dolara denk gelen 30 adet üzüm satın aldı.

Japonya'da yüksek fiyatlara satılan meyveler sosyal statü sembolü olarak görülüyor.

Romalı Yakut olarak adlandırılan ve İshikawa bölgesinde yetişen bu çok tatlı üzüm türü mevsimin ilk ürünü.

Süpermarket sahibi Takamaru Konishi "Mağazamızda bu üzümleri sergileyeceğiz ve müşterilerimize tattıracağız" dedi.

Japonlar meyve numunelerine çok yüksek fiyatlar verebiliyorlar.

Bazen bu meyveler yüksek statü sahibi kişilere hediye olarak sunuluyor.

Japonya'da tek bir elma 3 dolara ve kavunlar da yıllanmış bir şişe şarap fiyatına satılabiliyor.

Geçen yıl bir çift kavuna 12 bin dolardan fazla fiyat biçilmiş ve satılmıştı.

Konishi "Çok mutluyum ve gururluyum. Bunlar gerçek Romalı Yakut taşları" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

JaponyaYakutTakamaru KonishiBunlarRomalı Yakut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24