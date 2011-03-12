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Dünya

JAPONYA'DA BİNİ AŞKIN ÖLÜ VE KAYIP  TOKYO (A.A)

12 Mart 2011 09:19

-JAPONYA'DA BİNİ AŞKIN ÖLÜ VE KAYIP  TOKYO (A.A) - 12.03.2011 - Japonya'da 8,9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami afetinden sonra iki nükleer enerji santrali soğutma sistemleri çalışmadığı için tamamen kapatıldı, toplam 5 nükleer enerji santralinin çalışması durduruldu. Depremde ölü ve kayıp sayısı bini aştı. Japon Nükleer Güvenlik Kurumu, Japonya'nın kuzeydoğusunu vuran "140 yıldır kaydedilmiş en büyük depremde", Fukuşima 1 ve Fukuşima 2 santrallerinden çıkan buharda radyoaktif sızıntı saptandığını, bu santrallerin yanı sıra üç nükleer santralin daha kapatıldığını açıkladı.  Fukuşima'nın iki biriminde elektrik kesintisi yüzünden soğutma sistemi çöktü ve olağanüstü hal ilan edildi. Depremde ölü ve kayıp sayısının bini aştığı bildirildi.

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