-Japonya'da bekarlık rekora koşuyor ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Japonya'da bekar kadın ve erkeklerin sayısının rekor düzeye ulaştığı bildirildi. Hükümet tarafından yaptırılan bir kamuoyu araştırması, 18-34 yaşları arası erkeklerin yüzde 61'inin, kadınların ise yüzde 50'sinin evlenmeyi planlamadığını ortaya çıkardı. Gençlerden bazıları ekonomik nedenlerden dolayı evlenmek istemediklerini belirtirken, bazıları da 25 yaşından sonra iyi bir eş bulmanın imkansız olduğunu düşünüyor. Kadınların büyük bir kısmı ise bekar yaşamın çok daha iyi olduğuna inanıyor. Araştırma, 35-39 yaşındaki bekar erkeklerle kadınların yüzde 25'inin de hayatlarında hiç cinsel ilişkiyle girmediklerini gösterdi. Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkelerden biri olan Japonya'da nüfus, 1950'lerden bu yana sürekli azalıyor. Hükümet, gençlerin evlilikle ilgili tutumlarını belirlemek için beş yılda bir ayrıntılı bir kamuoyu araştırması yaptırıyor.