Japonya’da alarm seviyesi beşe yükseldi

T24 - Deprem ve tsunami sonrasında yanmaya başlayan Japonya’nın Fukuşima nükleer santralında alarm seviyesi 5’e çıktı. Çernobil’de seviye 7 idi. Japon bilim adamları, reaktörleri soğutmak için zamana karşı yarış veriyor.



Dünya Japonya'daki nükleer seviyenin artmasından korkarken, Fukuşima'daki şüpheli yakıt 'Japonlar Fukuşima'da nükleer silah mı yapıyorlardı' sorularına neden oldu. Hürriyet ve Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:





Nükleer silah mı yapılıyordu?



Şüpheler Japonların ABD’nin karşı çıkmasına rağmen atık plütonyum ile uranyumu yeniden işlemek için kurduğu tesiste, Fukuşima’nın yakıt olarak kullandığı madde, nükleer silah yapımında da kullanılıyor.



Japonya 9’luk depremin ikinci haftasına girerken Çernobil’den sonra en kötü nükleer felakete hazırlanıyor. Başkent Tokyo’nun 220 km kuzeyindeki Fukuşima nükleer santralındaki elektrik arızasından dolayı soğutulamayan reaktörler halen patlamak üzere olan bir atom bombası gibi.



Dünya bir yandan büyük bir çevre felaketinin korkusunu yaşarken diğer yandan da Japonya gibi bir teknoloji devinin krizde çaresiz kalması çeşitli şüpheleri beraberinde getiriyor. Şüphelerin ana sebebi Japonya’nın atık plütonyum ile uranyumu yeniden zenginleştirip MOX adı verilen nükleer “kokteyl” yakıt üretmek için kurduğu tesis. Fukuşima’dan 500 kilometre uzaklıktaki Rokkaşo köyünde kurulan bu yeniden işleme tesisi henüz tam operasyona geçmedi.



Reaktörü Betona gömecekler



Nükleer Santralı'ndaki reaktörlerin radyasyon yaymasını engelemek ve nükleer kıyametin önüne geçmek için her tür yolu deneyen Japon hükümeti son çare olarak Çernobil'de kullanılan kum ve çimento ile gömme yöntemine başvuracak.



Nükleer faciayı önleyecek bu yöntemin çıkış noktası, Millat'tan önce 4. yüzyılda Antalya'nın Kaş ilçesinde inşa edilen bir Likya lahiti. Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralında 1986'da radyasyon sızıntısının önüne geçmek için Likya lahitine benzeyen, beton ve kum dökülerek ters bir mezarla 4 No'lu reaktörün üzeri kapatıldı. Şimdi de Fukuşima'nın 4 No'lu reaktöründe radyasyon sızıntısının önüne geçmek için beton ve kum dökülerek, ters mezar şeklinde bir kaplamayla reaktörlerin kapatılması planlanıyor.



Radyasyon sızıntısının yeraltı sularına karışmaması için de alttan tüneller kazılarak beton dökülecek. Reaktöre üstten ve alttan beton kaplama giydirilerek lahitin ortasında kalması sağlanacak.





'Tehdit etmişti'



Ancak Japonlar MOX yakıtını denemek için Fukuşima’daki bazı reaktörlerde kullanmaya başlamıştı. ABD kendi nükleer yakıtlarını yeniden işlemiyor ve diğer ülkelerin de bunu yapmasını istemiyor. Çünkü bu işlem sırasında üretilen plütonyum-239’un nükleer silah yapımında kullanılmasından endişe ediliyor. Bu yakıt, Almanya, Fransa ve İngiltere’deki nükleer santrallarda kullanılıyor. Ancak bu ülkelerin nükleer silahları zaten var. Japonlar ise koktely yakıtı tesislerdeki verimi artırmak için kullandıklarını iddia ediyor. Japonya’nın Kuzey Kore’nin nükleer saldırı tehdidine karşı “istesek hemen nükleer silah yaparız” sözleri ve Çin’in giderek artan askeri gücü Tokyo’nun nükleer silah çalışması yaptığına dair şüpheleri artırıyor.





Reaktörler atom bombası gibi



Fukuşima Daiiçi nükleer santralindeki altı reaktörün tümü plütonyum içeriyor. Fukuşima’da en kritik durumda olan 3 numaralı reaktör ilk hizmete girdiğinde yakıt çubuklarının sadece yüzde 6’sı plütonyum-239 ve uranyum-235’in karışımıydı. Diğer reaktörlerdeki yakıt sadece uranyumdu fakat yine de atomun parçalanma aşamasında plütonyum oluşturuluyordu. Bu da tüm hasarlı reaktörlerdeki yakıtların ve kullanılmış yakıt havuzlarının plütonyum içerdiği anlamına geliyor. Fukuşima Daiiçi tesislerinde önemli miktarda yakıt çubuğu var. 6 reaktördeki 7 adet kullanılmış yakıt çubuğu havuzunda 3400 ton yakıt var. Plütonyum buradan çıkarsa dağılması binlerce yıl alıyor. Plütonyum-239, 25,000 yılda radyoaktif özelliğini kaybediyor. Uranyum-235 ise 700 milyon yıl faal kalıyor.





14.46’da hayat durdu



Takvim 11 Mart 2011’i gösteriyordu, saatler 14.46’yı. Dev deprem dalgası ve sonrasında gelen tsunami dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri Japonya’yı vurdu geçti. Dün felaketin birinci haftasıydı. Saatler yerel saatle 14.46’yı gösterdiğinde hayat bir kez daha durdu. Bu kez depremin vurduğu ülkenin kuzeydoğusunda afette ölenler için saygı duruşu yapıldı.



Japonya Ulusal Polis Ajansı dün yaptığı açıklamada, 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinde ölü sayısının 6.911’e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 10.754 olduğunu açıkladı. Yaralı sayısı ise 2.356. Yetkililer, depremdeki kayıplardan bazılarının felaket bölgesinde olmayabileceğini, bu kişileri tsunaminin denize sürüklemiş olmasının muhtemel olduğunu, 2004 yılındaki büyük tsunami felaketinde olduğu gibi, kayıpların çoğunun cesedinin bulunamayacağını belirtti.







