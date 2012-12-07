Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 2011'deki depremde Japonya'da nükleer felakete yol açan Fukuşima nükleer santralı tedbir amacıyla tahliye edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremin yerel saatle öğleden sonra 5.18'de meydana geldiği belirtildi.

Kıyılara 50 santim ile 2 metre yüksekliğinde dalgaların vurabileceği belirtildi. Depremden 13 dakika sonra 6.7 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi.

Japonya devlet televizyonu NHK, depremin ülkenin kuzeydoğu açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssüne yüzlerce kilometre uzaktaki başkent Tokyo'da da binaların dakikalarca sallandığı belirtildi.

Deprem Kamaishi kentinin 245 kilometre güneydoğusunda, 36.1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Tsunami uyarısı, 11 Mart 2011'deki deprem ve tsunamiden etkilenen Miyagi bölgesi için verildi.



Fukuşima tahliye ediliyor



2011 Mart ayındaki şiddetli deprem sonrasında oluşan tsunamiden zarar görerek nükleer sızıntıya neden olan Fukuşima nükleer santrali tedbir amacıyla tahliye edildi. Santralin işletmesini yapan TEPCO ise, santralin son depremden etkilenmediğini açıkladı.



'Türk vatandaşlarda bir sıkıntı yok'



NTV'ye konuşan Tokyo Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Ciddi bir sarsıntı yaşandı ama şu anda ölü ya da yaralı konusunda bilgi yok. Bölgedeki Türk vatandaşlarında bir sıkıntı yok. Elektrik kesintisi, bina yıkılması gibi bir durum yok. Bu tür depremlerden sonra ihtiyati olarak tsunami uyarısı veriliyor. 1 metrelik bir dalga olması bekleniyor. Ciddi endişeye sebep olabilecek bir şey yok. Türk vatandaşları rahat olsun" dedi.



20 bin insan öldü



Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen tsunamide 20 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Tsunami sonrası Japonya, nükleer bir felaketle karşı karşıya kalmıştı.



'Deprem fırtınası' uyarısı



Kısa bir süre önce yayınlanan bir araştırmada ise Japonya'nın "deprem fırtınası"na yakalanacağı uyarısı yapılmıştı. Başkent Tokyo ve çevresini vuracak depremlerde 300 binden fazla kişinin yaşamını yitireceği ve 80 milyon insanın da tahliye edilmek zorunda kalacağı belirtilmişti.



Deprem kuşağında yatan ülke



ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verdiği bilgiye göre, Japonya ve çevresinde yer alan adalar dört tektonik plakanın üzerinde yer alıyor. Bunlar Pasifik, Kuzey Amerika, Avrasya ve Filipin Denizi plakası. 2.200 km uzunluğundaki alan, Pasifik'in bu kısmında paralel düzende oluşan adalar ve volkanlardan da sorumlu olan etken.

Bölgedeki karmaşık yapı, depremlere kapı araladığı gibi, bu depremler genelde yerin 40-60 km derinliğinde meydana geliyor. 1900'den bu yana, Japonya'yı şiddetli şekilde sarsan birçok deprem yaşandı. 1933'te 8.4 büyüklüğünde Sanriku-oki, 2003'te 8.3 büyüklüğünde Tokachi-oki ve 2011'de 9.0 büyüklüğündeki Tohoku depremleri en akılda kalalar olarak sıralanabilir.