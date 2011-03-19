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Dünya

JAPONYA'DA 7 BİNİ AŞKIN ÖLÜ OSAKA (A.A)

19 Mart 2011 09:22

-JAPONYA'DA 7 BİNİ AŞKIN ÖLÜ OSAKA (A.A) - 19.03.2011 - Japonya'da meydana gelen şiddetli deprem ve tsunami felaketinde ölü sayısı 7 bini geçti. Ölü sayısıyla ilgili açıklama polis tarafından yapıldı. Açıklamada, 10 bin 905 kişinin hala kayıp olduğu da ifade edildi. Nükleer Güvenlik Ajansı ise, Fukuşima nükleer santralinin 1,2 ve 5,6 numaralı reaktörlere bugün elektrik sağlanmasının beklendiğini duyurdu. Ajans açıklamasında, 3 ve 4 numaralı reaktörlere de pazar günü elektrik sağlanacağı belirtildi. Ülkenin kuzeydoğusunda 11 Martta meydana gelen depremin ardından santralde elektrik otomatik olarak kesilmişti. -ÇATILARINDA DELİK AÇILDI- Japonya'daki şiddetli depremde zarar gören Fukuşima nükleer santralinin 5 ve 6 numaralı reaktörlerini barındıran binaların çatılarının, olası hidrojen patlamalarını önlemek amacıyla delindiği bildirildi. Tokyo Electric Power'dan (Tepco) yapılan açıklamada, ''5 ve 6 numaralı reaktörlerdeki hidrojen birikmesi endişeleri nedeniyle Tepco, dış binalardaki çatılarda 3 ila 7,5 santimetrelik delikler açtı'' denildi. Santralin 5 ve 6 numaralı reaktörleri daha az hasar gördü, çünkü 1-4 numaralı reaktörlerin aksine, bu reaktörlerin soğutma sistemleri bir dizel jeneratör sayesinde 11 Marttaki deprem ve tsunamiden sonra çalışmaya devam etti.

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