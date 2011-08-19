-Japonya'da 6,8'lik deprem TOKYO (A.A) - 19.08.2011 - Japonya'da 11 Mart'ta ana ada Honşu'nun doğusunu vuran 9 büyüklüğündeki Büyük Okyanus depremi ve tsunamisinin olduğu yerde 6,8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Japon Meteoroloji Kurumu ve nükleer santralleri yöneten Tokyo Elektrik Kurumu Tepco'ya göre, TSİ 08.56'da olan deprem, Mart ayında önemli ölçüde zarar gören Fukuşima Dai-içi 1 numaraları nükleer santralde ve bağlı birimlerinde yeni bir soruna yol açmadı. Deprem sırasında başkent Tokyo'da binaların hafif sallandığı belirtildi. Japonya'da Mart ayında meydana gelen deprem ve tsunamide 8 bini kayıp 23 bin kişi öldü.