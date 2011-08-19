T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'da 6,8'lik deprem  TOKYO (A.A)

19 Ağustos 2011 12:39

-Japonya'da 6,8'lik deprem  TOKYO (A.A) - 19.08.2011 - Japonya'da 11 Mart'ta ana ada Honşu'nun doğusunu vuran 9 büyüklüğündeki Büyük Okyanus depremi ve tsunamisinin olduğu yerde 6,8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Japon Meteoroloji Kurumu ve nükleer santralleri yöneten Tokyo Elektrik Kurumu Tepco'ya göre, TSİ 08.56'da olan deprem, Mart ayında önemli ölçüde zarar gören Fukuşima Dai-içi 1 numaraları nükleer santralde ve bağlı birimlerinde yeni bir soruna yol açmadı. Deprem sırasında başkent Tokyo'da binaların hafif sallandığı belirtildi. Japonya'da Mart ayında meydana gelen deprem ve tsunamide 8 bini kayıp 23 bin kişi öldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24