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Dünya

Japonya'da 6,8 şiddetinde deprem oldu

Japonya'da Mart ayında 8.9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı Fukuşima'da 6.8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı daha oldu.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Japonya'da Mart ayında 8.9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı Fukuşima'da 6.8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı daha oldu.


Japonya'nın kuzeydoğusunda bu sabah saat 08.56'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Depremin merkez üssünün, Mart ayında meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki sarsıntıyla aynı yer olduğu açıklandı.


Deprem sırasında başkent Tokyo'da binaların hafif sallandığı belirtildi.


Japonya'da Mart ayında meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 8 bini kayıp 23 bin kişi öldü.


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