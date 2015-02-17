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Dünya

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

2011'de aynı bölgeyi vuran 9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamide yaklaşık 16 bin kişi yaşamını yitirmişti

17 Şubat 2015 08:44

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Miyako kentine 77 kilometre uzaklıktaki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

Depremin merkez üssünün Miyako kentine 77 kilometre, başkent Tokyo'ya ise 537 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. NTV’de yer alan habere göre, okyanusta meydana gelen depremin ardından, ülkenin kuzey kıyıları için tsunami ve tahliye uyarısı yapıldı. Bu uyarı ilerleyen saatlerde kaldırıldı.

Depremin büyüklüğü önceden 6.9 olarak duyurulmuştu.

2011'de aynı bölgeyi vuran 9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamide yaklaşık 16 bin kişi yaşamını yitirmişti. 

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