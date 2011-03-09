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Dünya

JAPONYA'DA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM WASHİNGTON (A.A)

09 Mart 2011 23:55

-JAPONYA'DA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM WASHİNGTON (A.A) - 09.03.2011 - Japonya'nın Honşu adasının doğu sahillerinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Sendai kentinin 203 kilometre doğusu olan depremin TSİ 20.44'te meydana geldiğini duyurdu. Merkez, depremin yerin 2,2 kilometre altında meydana geldiğini belirtti. Depremden sonra tsunami alarmı verilmedi. Depremde can ya da mal kaybı olduğuna ilişkin ise henüz bilgi bulunmuyor. Japonya'nın kuzeybatı sahili açıklarında bugün erken saatlerde 7,2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Yerin 10 kilometre altındaki depremin merkez üssü, Honşu adasının Oshika burnunun 169 kilometre doğusunda yer alan Miyagi idi.

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