-Japonya'da 31 yıl sonra dış ticaret açığı TOKYO (A.A) - 25.01.2012 - Japonya, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketi, yendeki aşırı değerlenme, enerji faturalarındaki artışın etkisiyle 1980 yılından bu yana ilk kez dış ticaret açığı verdi. Japonya Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin dış ticaret açığı 2011 yılında 2 trilyon 492,7 milyar yene (32 milyar dolar) ulaştı. Ülkenin ithalatı geçen yıl yüzde 12 artarken, ihracatı yüzde 2,7 azalarak, 65,55 trilyon yene (843 milyar dolar) geriledi. İhracatın gerilemesinde 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden olumsuz etkilenen, elektronik ve otomobil üretimi, tedarik zinciri ile denizaşırı bölgelere otomobil teslimatlarındaki düşüş etkili oldu. Japonya'nın dış ticaret açığı Aralık ayında ise 205,1 trilyon yen (5,6 milyar dolar) oldu. Söz konusu dönemde ülkenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 geriledi, ithalatı da yüzde 8,1 artış gösterdi.