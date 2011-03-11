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Dünya

JAPONYA'DA 288 ÖLÜ, 349 KAYIP TOKYO (A.A)

11 Mart 2011 18:37

-JAPONYA'DA 288 ÖLÜ, 349 KAYIP TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'da meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem ve depremin yol açtığı dev dalgalarda can kaybı sayısının en az 288 olduğu, 349 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Polis, yalnızca ülkenin kuzey ve doğusunda 88 kişinin öldüğünü açıkladı. Polis, Miyagi bölgesindeki Sendai plajında da 200 ila 300 ceset bulunduğunu, ülke genelinde 349 kişinin kaybolduğunu belirtti. NHK devlet televizyonu, ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Honşu adasının Sendai bölgesinin 130 kilometre doğusu, başkent Tokyo'nun ise 380 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirilmişti.

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