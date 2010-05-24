Japonya: Yeni Mali Bomba!

T24- ABD'Lİ finansal hizmetler şirketi Macquarie’deki analistlerin müşterilerine geçtikleri araştırma notunda, “Yatırımcılar, Japon tahvili satın almak ya da mevcut tahvillerini bekletmek konusunda isteksizler” ifadelerine yer verildi.



Japon Nikkei Borsası, Pazartesi günü Aralık ayından bu yana görülen en düşük seviye olan, 9 bin 693 puana geriledi. Geçen hafta yüzde 6,5 değer kaybeden Nikkei Endeksi, son olarak yüzde 0,27 oranında değer kaybederek 9 bin 758 puandan kapandı.



İHRACATTAKİ DÜŞÜŞ KORKUTUYOR



Japonya’da en çok düşüş yaşayan hisseler ise ihracatçı şirketlere ait. Japon yeninin dolar karşısında değer kazanmaya başlaması, ülkedeki bazı büyük ihracatçı şirketleri için sıkıntı yaratıyor.





Macquarie analistleri, Japonya’nın şu anda yükselen ülke borcu krizi, değer kazanan para birimi ve hisselerin küresel piyasalardaki satış eğiliminden etkilenmesi gibi “zehirli bir kombinasyon” ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Analistler, “Bu sorunların domino etkisi dikkate alındığında, piyasaların bu yıl olmasa bile gelecek yıl Japonya’ya odaklanacakları söylenebilir” dedi.





PİYASALARDA BUGÜN



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,83 oranında değer kazandı.





İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 58,70 puan azalarak 54.052,90 puana geriledi. İkinci seansta da 505,26 puan artan endeks günü 54.558,16 puandan tamamladı.





Endeks, ikinci seansa 170,24 puan azalarak 53.882,66 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 16,91 puan artarak 54.069,81 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 53.761,47 puana gerilerken, en yüksek olarak 54.558,16 puana çıktı.





Birinci seanstaki 58,70 puanlık azalış dikkate alındığında, endeks günlük bazda 446,56 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama 0,83 değer kazandı.





İkinci seans kapanışında, mali endeks 505,26 puan artarak 84.980,42 puana, sanayi endeksi 914,23 puan artarak 40.834,12 puana, hizmetler endeksi ise 186,07 puan artarak 33.121,12 puana yükseldi.





Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,09 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,70 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,56 oranında değer kazandı.





İkinci seansta işlem gören toplam 329 hisse senedinden 166’sı değer kazandı, 65’i değer yitirdi, 98 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.





İkinci seansta, 1 milyar 82 milyon 147 bin 681 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 47 milyon 610 bin 107 lira olarak hesaplandı.





İkinci seansta Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası ©, Afyon Çimento ve Vakıflar Bankası en çok işlem gören hisseler oldu.



DOLAR-AVRO



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5820 lira olan dolar güne 1,5700 liradan, 1,9870 lira olan avro 1,9650 liradan başladı.





Doların bugünkü kapanıştaki satış fiyatı 1,5750 lira, avronun satış fiyatı 1,9460 lira oldu.





Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,5636 lira, satışta 1,5746 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,5745 lira, satışta 1,5856 lira olarak belirlemişti.



FAİZ-TAHVİL-BONO-REPO



İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 25 Ocak 2012 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,48’e, bileşik getirisi yüzde 9,20’ye geriledi.





İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 574 milyon 76 bin 712,77 lira olarak belirlendi.





İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 11 milyar 849 milyon 246 bin liralık işlem hacmi kaydedildi.





Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 4,00 en yüksek 6,60 ve ağırlıklı ortalama yüzde 6,50’den gerçekleşti.