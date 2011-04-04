-JAPONYA YARALARINI SARIYOR TOKYO (A.A) - 04.04.2011 - Japonya internet ve telekom şirketi Softbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son, kişisel servetinden 120 milyon doları deprem ve tsunami kurbanlarına bağışlayacak. Softbank sözcüsü Makiko Ariyama yaptığı açıklamada, Son'ın, kişisel servetinden 120 milyon doları deprem ve tsunami kurbanlarına destek için çalışan Japon Kızılhaçı ve diğer kuruluşlara bağışlayacağını söyledi. Bu bağışın en büyük kişisel bağış olduğunu belirten Ariyama, Son'ın ayrıca emekli oluncaya kadar her yıl yıllık ücretini de deprem ve tsunami kurbanlarına vereceğini kaydetti. Japonya'nın en zengin kişisi olarak bilinen 53 yaşındaki Son'ın, 60 yaşına kadar şirketi yönetmesi bekleniyor. Son'un geçen yılki yıllık ücreti 1,3 milyon dolardı. Forbes dergisine göre, Son, 8,1 milyar dolar servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde 113'üncü sırada yer alıyor. Son'ın kişisel serveti ve yıllık ücretinin haricinde Softbank da deprem ve tsunami kurbanlarına yardımcı olan Japon Kızılhaçına yaklaşık 12 milyon dolar bağışta bulunacak. Şirketin sözcüsü Ariyama, Softbank'ın, deprem ve tsunamide ailelerini kaybeden çocuklara cep telefonu setleri vereceğini ve çocuklar 18 yaşını tamamlayıncaya kadar bu telefonların faturalarını ödeyeceğini de ifade etti. Yapacağı bağışın deprem ve tsunami felaketinde ailelerini kaybeden çocukların desteklenmesinde kullanılmasını isteyen Son, geçen hafta, Fukushima nükleer santralindeki kazadan etkilenen Tamura kentini ziyaret etmiş ve felaketten etkilenen 1200 kişinin kendi memleketi Takeo kentine yerleştirilmesi ve bu kişiler iş buluncaya kadar giderlerini karşılama sözü vermişti. Japon hazır giyim firması Uniqlo'nun kurucusu Japon Kızılhaçına 12 milyon dolar, şirketin kendisi de 4,7 milyon dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı. Ayrıca felaket kurbanları için Sony şirketi 10,7 milyon dolar, Toyota ve Honda ise 3,5'er milyon dolar bağışta bulunacak.