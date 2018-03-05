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Ekonomi

Japonya verileri büyümede hızın yavaşladığına işaret ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart (DHA) – Japonya’da hizmet sektörü Şubat ayında bir önceki aya göre daha yavaş büyüyerek ekonomik büyümede hafif bir yavaşlamaya işaret etti

05 Mart 2018 14:27

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart (DHA) – Japonya’da hizmet sektörü Şubat ayında bir önceki aya göre daha yavaş büyüyerek ekonomik büyümede hafif bir yavaşlamaya işaret etti.

IHS Markit ve Nikkei tarafından oluşturulan Japonya Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki ay 51.9 seviyesindeyken Şubat ayında 51.7’ye geriledi. Fakat veri 17 aydır büyüme ve daralmayı birbirinden ayıran 50 sınırının üzerinde geliyor.

Kompozit PMI ise Şubat ayında Ocak’taki 52.2 seviyesinden 51.9’a geriledi. Şirketler Şubat ayında istihdam yaratmaya devam etti fakat istihdamın yaratılma hızı üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamada “Japonya hizmet sektöründeki genişleme genel olarak değişiklik göstermedi, sadece genel bir yavaşlama gözlemlendi” denildi.

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