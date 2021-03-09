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Spor

Japonya, Tokyo Olimpiyatları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyecek

Olimpiyat oyunları 23 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

09 Mart 2021 16:29

Japonya Tokyo Olimpiyatlarını ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından gelecek seyircileri kabul etmeyecek.

Kyodo Haber Ajansı'nın yetkililere dayadırdığı haberinde, salgının halk üzerinde yarattığı endişe ve Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan mutasyonlarının birçok ülkede görülmesi sebebiyle oyunlara yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Olimpiyatların açılışında gerçekleştirilen etkinlikler de seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Haberde "Organizasyon komitesi, etkinliğin Fukushima'da seyircisiz olarak düzenlenmesine ve kalabalık grupların oluşmasına engel olacak şekilde yalnızca sporcular ile davetlilerin katılmasına izin verilmesine karar verdi" ifadesi yer aldı.

Olimpiyat oyunları 23 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

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