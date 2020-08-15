Japonya, teslim oluşunun yıl dönümünde 2. Dünya Savaşı'nda ölenleri andı

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Japonya İmparatoru Naruhito, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'nda teslim olmasının 75. yıl dönümünde Japonya'nın savaş sırasında yaptıklarından "derin pişmanlık duyduğunu" söyledi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Naruhito, "Geçmişimiz üzerine düşünerek ve derin pişmanlık hissiyatını aklımda tutarak savaşın yıkımının bir daha hiç yaşanmayacağını umuyorum" dedi.

Başbakan Şinzo Abe, pişmanlıktan söz etmezken savaşta hayatını kaybeden tüm Japonlara fedakarlıkları için teşekkür etti. Abe'den önce 20 yıl boyunca başbakanlar geleneksel olarak 15 Ağustos konuşmalarında özür diliyordu. Abe, göreve başladığı 2012 yılından bu yana konuşmasında özüre yer vermedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle törene sınırlı sayıda kişi alındı. 500 kişi, savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Japonya, 15 Ağustos 1945'te teslim olduğunu duyurmuştu.