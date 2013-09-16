Japonya nükleersiz kaldı

Japonya'nın batısında bulunan Ohi'deki Kansai Electric Power (KESPO) adlı şirkete ait nükleer tesisin faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.

Böylece Japonya'da Fukuşima felaketinden sonra ikinci kez ülkedeki tüm nükleer enerji tesislerinin şalterleri indirilmiş oldu.

Japonya'da geçici bir süre nükleer enerji kullanılmayacak.

Ülkedeki 50 nükleer tesisin, yaz aylarında belirlenen yeni güvenlik kurallarına uygun olup olmadıkları denetlenecek.

Halkın nükleer enerjiye güvenini yeniden sağlamak için yapılacak kontrol testlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen depremde Fukuşima nükleer tesisi büyük zarar görmüş ve tesisten radyoaktif sızıntı başlamıştı.

Nükleer tesislerin güvenliğini tartışmaya açan felaketin izleri hâlâ silinmeye çalışılıyor.