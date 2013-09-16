T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya nükleersiz kaldı

Japonya faaliyetteki son nükleer reaktörünün şalterlerini indirdi. Ülkede geçici bir süre nükleer enerji kullanılmayacak.

16 Eylül 2013 12:57

Japonya'nın batısında bulunan Ohi'deki Kansai Electric Power (KESPO) adlı şirkete ait nükleer tesisin faaliyetlerini durdurduğu açıklandı.

Böylece Japonya'da Fukuşima felaketinden sonra ikinci kez ülkedeki tüm nükleer enerji tesislerinin şalterleri indirilmiş oldu.

Japonya'da geçici bir süre nükleer enerji kullanılmayacak.

Ülkedeki 50 nükleer tesisin, yaz aylarında belirlenen yeni güvenlik kurallarına uygun olup olmadıkları denetlenecek.

Halkın nükleer enerjiye güvenini yeniden sağlamak için yapılacak kontrol testlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen depremde Fukuşima nükleer tesisi büyük zarar görmüş ve tesisten radyoaktif sızıntı başlamıştı.

Nükleer tesislerin güvenliğini tartışmaya açan felaketin izleri hâlâ silinmeye çalışılıyor.

ETİKETLER

japonyanükleerelektirikfukuşimaenerji tesisiohi

İlgili Haberler

Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki alarm seviyesi 3'e yükseltildi

2011'deki Japonya depreminde zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen 300 tonluk radyoaktif sızıntının ardından risk seviyesi 1'den 3'e yükseltildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24