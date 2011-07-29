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Dünya

Japonya nükleer enerjiyi bırakacak

Japonya Başbakanı Naoto Kan, 11 Mart depremi ve tsunamisinden sonra iyice tehlikeli hale gelen nükleer enerji santrallarını tedricen bırakma kararı aldı...

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, 11 Mart depremi ve tsunamisinden sonra iyice tehlikeli hale gelen nükleer enerji santrallarını tedricen bırakma kararı aldı.  

 
Dört ay önce nükleer kriz yaşayan Japonya tarihi bir karar aldı.

Japon Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Nato Kan, 2050'ye kadar nükleer enerji santrallarının tamamen devreden çıkarılarak temiz enerji kaynaklarına, başta güneş ve rüzgar gibi doğaya dost enerji kaynaklarına yönelmeye ilişkin hükümet planını açıkladı.

Başbakan Kan, nükleer enerji karşıtı planını böylece pekiştirme kararı aldı.



Kan'ın kararına kendi hükümetinden karşı çıkan yetkililer de bulunuyor. Muhalefet partileri ise bu plana karşı çıkıyor. Kan'a karşı çıkanlar, sanayinin nükleer enerjiye muhtaç olduğunu vurguluyor.

Japonya'da, 9 büyüklüğündeki 11 Mart depreminden sonra 54 nükleer elektrik santralından 35'i çalışmayı durdurmuştu.

Depremin vurduğu orta kesimdeki ana ada Honşu'nun doğusunda Büyük Okyanus'a yakın Fukuşima nükleer santralı büyük arıza ve sorun çıkarmıştı. Bölge halkı nükleer sızıntı tehlikesi nedeniyle tahliye edilmişti.



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