Japonya iyi Türkiye bahşişçi!

T24 - 24 ülkenin otel ve restoran gibi işletmelerindeki hizmet kalitesi, deneyimli 400 isme soruldu.
New York Times yazarı Nate Silver, uluslararası seyahatler konusunda deneyimli 400 kişi ile 24 ülkeyi kapsayan bir anket yaptı.
Otel ve restoran gibi işletmelerdeki hizmet kalitesiyle ilgili aldığı yanıtlar sonucu bir sıralama yapan yazar, Türkiye'yi '9- 12' grubuna yerleştirdi.
5 üzerinden puanlamanın yapıldığı sıralamanın zirvesinde 4,4 ile Japonya dibinde ise 1,7 puanla Rusya yer alırken, Türkiye bahşiş konusunda 'grup sonuncusu' oldu.
Sıralamada Japonya'yı Tayland, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, ABD ve Güney Afrika izlerken, Avustralya, Arjantin, Fas ve Türkiye, 3,4 puanla 9-12'inci sıraları paylaştı.
Ancak bu dört ülke, bahşiş uygulaması açısından değerlendirildiğinde, Türkiye, 12'inci sıraya yerleştirildi.
Japonya'da otelde veya restoranda en üst düzeyde hizmet veren görevlilerin, bahşiş verildiğinde ise kabul etmek istemediklerine, Japonya ve Tayland gibi ülkelerde servisin mükemmel olmasına karşın bahşişin çok nadir olduğuna dikkati çeken yazar, bahşişin yüksek olduğu, görevlilerce beklenildiği ülkelerde, servis kalitesinin buna bağlı olarak her zaman yüksek olmadığını kaydetti.
Zirvedeki "bahşiş dostu" ülkelerin ABD ve Kanada olduğunu ifade eden yazar, hizmet kalitesi açısından ise Kanada'yı 3'üncü, ABD'yi 7'inci sıraya yerleştirdi.