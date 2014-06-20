Japonya ile Yunanistan puanları paylaştı, Fildişi'nin umudu arttı

Dünya Kupası C Grubu'nda ilk haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın mücadelesinde kazanan olmadı. Yunanistan, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Japonya'dan puan almayı başardı, bu sonuç en çok 3 puanlı Fildişi Sahili'nin işine yaradı.

Dünya Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Japonya ile Yunanistan karşılaştı. İlk hafta Japonya, Fildişi Sahiline 2-1, Yunanistan ise Kolombiya'ya 3-0 yenilmişti.

Yunanistan, 38. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ettiği mücadelede Japonya'ya geçit vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla iki takım ilk puanlarını alırken, bu sonuç 6 punlı Kolimbiya'yı gruptan çıkardı, 3 puanlı Fildişi Sahili'nin de gruptan çıkma yolunda avantajlı duruma getirdi.

Son hafta Yunanistan ile karşlaşacak Fildişi Sahili'ne 1 puan gruptan çıkmak için yeterli olacak.

1'er puanlı Japonya ve Yunanistan'dan birinin gruptan çıkabilmesi için iki takımın da son hafta maçlarını kazanmaları gerekiyor. İkisinin de kazanması halinde averaj gruptan çıkacak takımı belirleyecek. Japonya'nın 2 averaj avantajı bulunuyor.

Janponya: 0 - Yunanistan: 0



Stat: Estadio das Dunas



Hakemler: Joel Aguilar, William Torres, Juan Zumba (El Salvador)

Japonya: Kawashima, Uchida, Honda, Nagatomo, Okazaki, Okubo, Konno, Yamaguchi, Hasebe (Dk. 46 Endo), Osako (Dk. 57 Kagawa), Yoshida

Yunanistan: Karnezis, Maniatis, Manolas, Kone (Dk. 81 Salpingidis), Katsouranis, Torosidis, Fetfazidis (Dk. 41 Karagounis), Sokratis, Cholevas, Mitroglou (Dk. 35 Gekas), Samaras

Kırmızı kart: Dk. 38 Katsouranis (Yunanistan)

Sarı kartlar: Dk. 12 Hasebe (Japonya), Dk. 27 Katsouranis, Dk. 55 Samaras, Dk. 89 Torosidis (Yunanistan)

