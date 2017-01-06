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Dünya
Deutsche Welle

Japonya ile Güney Kore arasında 'teselli kadınları' gerginliği

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin seks kölesi haline getirdiği Güney Koreli kadınlar anısına Pusan kentinde dikilen heykel Japonya ile Güney Kore arasında gerginliğe neden oldu.

06 Ocak 2017 16:04

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerler tarafından seks kölesi haline getirilen Güney Koreli kadınlara ilişkin tartışma Japonya ile Güney Kore arasında bir kez daha gerginliğe neden oldu.

Yıllarca cephedeki genelevlerinde Japon askerlerin tecavüzüne uğrayan kadınlar anısına Güney Kore'nin Pusan kentindeki Japon Konsolosluğu önünde heykel dikilmesi üzerine Japonya Seul büyükelçisini geri çağırdı. Kız çocuğu heykelinin aktivist gruplar tarafından dikildiği bildirildi.

Seul hükümetinden yapılan açıklamada, karardan ötürü büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Tarihçilerin tahminlerine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Koreli ve Çinli yaklaşık 200 bin kadın Japon askerlerin cinsel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla seks kölesi olarak kullanıldı. Güney Kore ile Japonya, köleleştirilen kadınlar konusunda uzun yıllar süren anlaşmazlığın ardından 2015 yılında varılan anlaşmayla bu konuyu kapatma kararı almıştı.

Japonya, 1910 ile 1945 yılları arasında, 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sömürge yönetimi uyguladığı Kore’de zorla seks kölesi yaptığı kadınlar için tazminat ödemeyi ve özür dilemeyi kabul etmişti. Ancak "Teselli kadınları" olarak bilinen kadınlarla ilgili tartışmanın son bulması için Japon hükümeti, kadınlar anısına Japonya Büyükelçiliği önüne dikilen heykelin kız çocuğu heykelinin kaldırılmasını istemişti.

Japonya'nın büyükelçiyi geri çağırmanın yanı sıra döviz ticareti konusunda yakında yapılması planlanan üstü düzey görüşmeleri de askıya alması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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