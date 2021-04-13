Japonya hükûmeti, çevrecilerin karşı çıktığı kararı verdi: Fukuşima'da radyoaktif atık su okyanusa boşaltılacak

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Japonya hükûmeti, Fukuşima Nükleer Santrali'nden çıkan radyoaktif atık suyunu iki yıl içinde Pasifik Okyanusu'na bırakma kararı aldı. Hükûmetin bu kararı çevreciler, balıkçılar, bölge sakinleri ve Japonya'nın komşu ülkelerinin tepkisini çekiyor.

AP'de yer alan habere göre, Japonya hükûmetinin uzun süredir tartışılan, protestolarla karşılanan atık suyunu Pasifik Okyanusu'na dökme kararı bir kabine toplantısı sırasında alındı.

Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki depolarda 2011'de deprem ve tsunamiden sonra meydana gelen kazadan bu yana biriktirilen suyun kirlendiği ve sızma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. Atık suyun depolanma kapasitesinin gelecek sene dolması bekleniyor.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, atık suyun okyanusa dökülmesinin en "gerçekçi" çözüm olduğunu söyledi. Suga, hükûmetin suyun güvenliği ve hasarı önlemek için çalışacağını ekledi.

Santral'in işletmecisi Tokyo Electric Power Co. ve hükûmet yetkilileri suda bulunan ve küçük miktarı tehlikeli olmayan trityum maddesinin sudan ayrıştırılamayacağını ancak diğer belirli radyonüklitlerin tehlikesiz boyutlara düşürülebileceğini savundu.

Hükûmetin aldığı karara göre, Tokyo Electric Power Co. isimli işletmeci atık suyu gelecek iki yıl içinde okyanusa bırakmaya başlayacak.

Bölge sakinleri, balıkçılık sektöründen isimler ve çevre dernekleri, atık suyun okyanusa karışmasıyla oluşabilecek kirliliğe dikkat çekerek hükümetin kararını kınadı. Bu kararın çevre güvenliği ve sağlığını dikkate almadığı belirtildi. Protestocular, Başbakan Suga'nın ofisi çevresinde toplandı.