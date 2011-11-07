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Dünya

Japonya enkazı temizledi SENDAİ (A.A)

07 Kasım 2011 15:31

-Japonya enkazı temizledi SENDAİ (A.A) - 07.11.2011 - Japonya'da deprem ve tsunami felaketinin ardında bıraktığı dev enkaz ve moloz yığınlarının olduğu yerlerde bugün bomboş araziler uzanıyor. Kaldırılan enkaz, cinsine göre ayrıştırılarak yeniden işleniyor. Miyagi'de genel olarak büyük enkaz gözlenmezken, Sendai kentinin civarında ve tsunaminin en şiddetli hissedildiği sahillerde büyük yıkımdan bazı parçalar bulunuyor. Bölgede o günlerde parçalanmış evlerin, araba ve moloz yığınlarının, hatta sürüklenen ve kaldırıma çıkan uçakların bulunduğu yerlerde, şimdi yeni yapılmış yollar, marketler ve üretim tesisleri bulunuyor. Ayakta kalan binalar ise elden geçirilip tekrar amacına uygun olarak hizmete girmiş. Yeni açılmış, asfaltı dökülmüş ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin başladığı yollarda karşınıza birden "yol kenarına demirlemiş büyük tekneler" çıkabiliyor. Bir zamanlar Japonya'nın sayfiye yerlerinden olan Pasifik sahillerinde hala felaketin soğuk anıları ve izleri bulunuyor. Pasifik okyanusu kıyılarında insanlar gönüllü olarak felaketten son kalanları temizliyor ve hala eski günlerinden kalan bazı hatıralarını arıyor.

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