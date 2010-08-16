-JAPONYA EKONOMİSİ 2. ÇEYREKTE YÜZDE 0,1 BÜYÜDÜ TOKYO (A.A) - 16.08.2010 - Japonya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında büyüdü. Açıklanan resmi verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde önemli oranda yavaşlayan Japonya ekonomisi, Nisan-Haziran döneminde yalnızca yüzde 0,1 oranında büyüme kaydetti. Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,4 oranında beklentilerin altında büyüdü. Ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme beklentisi yıllık bazda yüzde 2,3 düzeyinde bulunuyordu. -JAPONYA HALA DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK EKONOMİSİ- Japonya'da Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) yılın ilk yarısında 2 trilyon 578 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Çin'in GSYH'sinin ise söz konusu dönemde 2 trilyon 533 milyar dolar seviyesinde kalması nedeniyle Japonya'nın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olma özelliğini koruduğu belirtiliyor. Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yalnızca yüzde 0,1 büyümesinin, Japonya'da resesyon endişesini artırdığı kaydediliyor. Çin ekonomisinin ise Japonya'yı geçip, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi unvanına sahip olabileceği ifade ediliyor. Japon Yen'inin değeri geçen hafta ABD Doları karşısında son 15 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı.