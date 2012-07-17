Japonya devlet dairelerinin kopyasını yapıyor

Japonya, geçen yıl yaşadığı tsunami felaketinin ardından önlem alıyor. Japonlar beş farklı kentte, önemli devlet kuruluşları ile merkez bankasının Tokyo ofislerinin kopyasını yapacak.



Japonya, hükümet ofislerini gelecekteki olası deprem veya tsunami felaketlerinden korumak için farklı bir uygulamaya gidiyor.

Ülkenin Felaket Önleme Konseyi, hükümet ofisleri ve Japonya Bankası gibi önemli kurumların merkezlerini felaket anında başkent Tokyo’dan, Fukuoka, Nagoya, Osaka, Sapporo ve Sendai kentlerinde önceden hazırlanacak yedek ofislere taşımayı planlıyor. Uzmanlar, bu kentlerin seçilmesinin sebebini gelişmiş kentler olmalarına bağlıyor.

Konseyin hükümete sunduğu tasarıda 5 kentteki ofislerin başkentte kullanılan sistemlerle donatılacağı belirtildi. Planın tsunami ve depreme rağmen ülkedeki işleyişin geçmişteki gibi devam etmesini sağlayacağı garantisi verildi. Ülke yönetimini ve ekonomisini garanti altına alacak planın Tokyo’nun tamamen yıkılması durumunda ülkeyi zor duruma düşmekten kurtaracağı açıkladı.

Raporda yedek ofisler açılmazsa bir felaketin ülkenin geleceğini kötü yönde etkileyeceği bilgisine yer verildi.

Milliyet'in haberine göre; Japonya’da başbakanın ve hükümetin önemli isimlerinin yedek ofisleri şimdilik Tokyo’nun 30 kilometre uzağındaki Tachikawa bölgesinde bulunuyor. Ancak ciddi bir felaketin bu bölgeyi de etkilemesi bekleniyor.

Önerilen tasarıda işi ve evi arasında uzun mesafe bulunanların acil durum halinde yerleşebilecekleri geçici sığınak fikrine de yer verildi.

Konseyin hesaplarına göre 9 şiddetindeki bir deprem Tokyo’yu 35 metrelik tsunami dalgalarının vurmasına neden olabilir.