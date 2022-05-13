Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırım: Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı yasaklandı

Rus Haber Ajansı TASS'ta yer alan habere göre Japon hükümeti, Rusya'ya yönelik yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatına ilişkin yasağı onayladı. Yasak, 20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

Japonya'nın ihracatını yasakladığı yüksek teknoloji ürünleri arasında 3D yazıcılar, kuantum bilgi işlem ekipmanları, elektronik mikroskoplar ve yağ arıtma katalizörleri bulunduğu kaydediliyor.

Japon hükümeti, dün, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve en büyük özel bankası Alfa Bank'ın varlıklarını dondurmuştu.

Japonya'nın, 8 Mayıs'ta çevrim içi yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldığı belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle, dünya genelinde çok sayıda devlet ve büyük şirket, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı veya bu pazardan çekildi. Çok sayıda ülke ise yüzlerce Rus şirketi ve yöneticisine yaptırım uyguladı.