Japonya'da uzmanlar Koronavirüs nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek sene yapılabileceğinden şüpheli

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Japonya Tabipler Birliği, Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek yaz oynanma ihtimalinin de düşük olduğunu açıkladı.

Japonya Tabipler Birliği Başkanı Yoshitake Yokokura, "Eğer işe yarayan bir aşı bulunmazsa Olimpiyatlar'ın gelecek yıl yapılma ihtimali de olmaz" dedi. Japonya'da pek çok sağlık uzmanı, ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bir sonraki yıl da yapılabilme ihtimalini düşük olarak görüyor.

Kobe Üniversitesi'nden bir profesör, "Dürüst olmak gerekirse bence seneye de gerekleşmeyecek. Olimpiyatlar'ın yapılabilmesi için iki durum gerekir; Covid-19'u Japonya'da kontrol altına almak ve Covid-19'u dünyada kontrol altına almak" dedi.

Koronavirüs salgını bu sene Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bir sene ertelenmesine neden olmuştu. Olimpiyat Komitesi, etkinliğin 23 Temmuz 2021'de başlamasından başka planları olmadığını açıkladı.