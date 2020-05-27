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Dünya

Japonya'da seyircisiz maçlara çözüm: Uzaktan alkış uygulaması

Japonya'da Covid-19 nedeniyle duran maçlar yakında başlayacak

27 Mayıs 2020 08:37

Japonya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle haftalar sonra yeniden başlayacak olan futbol maçları seyircisiz oynanacak. Yeni geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması sayesinde seyirciler maça alkış ve tezahüratla evlerinden katılabilecek. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Remote Cheerer adında Japon bir filma tarafından geliştirilen uygulama, taraftarların maçları televizyon, radyo ya da internetten takip ederek futbolcuları telefonlarından desteklemelerini sağlayacak. Taraftarların sesleri staddaki hoparlörlerden yansıtılacak. 

Uygulamaya dair yapılan son bir testte farklı bölgelerde bulunan kulanıcılar stada alkış, tezahürat, marş gibi sesleri gönderdiler. 

Taraftarların desteğinin maçlarda önemli olduğunu vurgulayan uygulama geliştiriciler, yeni gelişmelerle uygulamanın farklı spor müsabakaları için ayarlanacağını söyledi. 

 

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