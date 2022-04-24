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Dünya

Japonya'da kaybolan 26 kişilik turist teknesinden 10 kişi hayatını kaybetti; kurtarma çalışmaları sürüyor

Tur firması Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıkladı

24 Nisan 2022 12:37

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında kaybolan 26 kişilik turist teknesinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

BBC’de yer alan habere göre, Japonya'nın Hokkaido adasında cumartesi günü imdat çağrısı gönderdikten sonra 26 kişinin bulunduğu "Kazu I" isimli turist teknesiyle irtibat kesildi. Sahil güvenlik ekipleri tekneyi ve içindeki kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor. Gezi teknesinde iki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

Japonya Sahil Güvenlik, 26 kişiden 10 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Tur firması Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıkladı.

 

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