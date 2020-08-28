Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, görevinden istifa etti. Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

Abe, süregelen sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Abe, istifayı duyurduğu açıklamada sağlığının ay ortasından bu yana kötüye gittiğini söyledi ve "Hastalığın önemli politika kararları alırken hata yapmama neden olmasını istemedim" dedi.

Japonya Başbakanı Abe'nin lise yıllarından bu yana kronik ülseratif kolit hastalığı ile mücadele ettiği biliniyor. Abe'nin bu hafta içinde en az iki kere hastaneye gittiği bilinirken yetkililer henüz hangi nedenle hastaneye gittiğine yönelik açıklama yapmadı.

Ülseratif kolit nedir?

Ülseratif kolit, sindirim sisteminde uzun süreli iltihaplanma ve ülserlere (yaralara) neden olan bir bağırsak hastalığıdır. Kalın bağırsak (kolon) ve rektumun iç yüzünü döşeyen mukozayı etkiler. Ülseratif kolit vücudu güçsüz düşüren komplikasyonlara neden olabilir. Komplikasyonlar arasında kolon kanseri, kan damarlarında pıhtılaşma gibi riskler yer alıyor.

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