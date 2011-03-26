Japonya Başbakanı: Durum çok kötü!

T24 - Japonya Başbakanı Naoto Kan, radyasyon sızdıran Fukuşima Daiçi santralındaki durumun çok vahim olduğunu belirterek “İyimser olabilecek bir pozisyonda değiliz” dedi, halktan özür diledi. Radyasyon seviyesinin normalin 10 bin katına çıktığı 3 numaralı reaktörü saran çelik kazanda çatlak oluştuğu sanılıyor.



Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu, Fukuşima Daiçi santralındaki 3 numaralı reaktörde radyasyon düzeyinin normalin 10 bin katı çıkmasıyla reaktörü koruyan çelik kazanda çatlak oluştuğuna dair şüphelerin arttığını açıkladı.



Japon Başbakanı Naoto Kan da gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Fukuşima Daiçi nükleer santralındaki durumla bugünkü durum hâlâ çok ciddi ve vahim. Tetikte olmalıyız. İyimser olabilecek pozisyonda değiliz. Her gelişmeyi azami dikkatle ele almalıyız” dedi. Nükleer santralın radyasyon yayması nedeniyle çiftçilerden ve işletme sahiplerinden özür dileyen Başbakan, aşırı ısınan nükleer reaktörleri soğutmak için “hayatlarını tehlikeye atarak çaba sarf eden işçilere, itfaiye görevlileri ve askeri personele” teşekkür etti.





Bölgeyi terk edin



Ancak sorunlu reaktörü işleten Tepco, önceki gün aşırı miktarda radyoaktif ışına maruz kalan, ayaklarına kirli su isabet eden işçileri yaşadıkları bu kazadan sorumlu tuttu. Tepco’ya göre görevliler yanlarına radyoaktivite oranını ölçen bir sayar almadıkları gibi, koruma çizmesi de giymeyerek hayatlarını tehlikeye attı.



Hükümet nükleer santralın 20-30 km. yakınında yaşamaya devam eden insanlardan gönüllü olarak evlerini terketmelerini istedi. Şimdiye dek geride kalan yöre halkına evlerinden çıkmamaları tavsiye ediliyordu.





AB santrallarını testten geçirecek



Dün Brüksel’de toplanan AB liderleri, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan toplam 143 reaktörü güvenlik testinden geçirme konusunda uzlaşmaya vardı. Dünyada nükleer enerjiye en bağımlı ülkelerden biri olan Fransa, 58 reaktörünü testten geçirme ve sınavdan geçemeyenleri kapatma sözü verdi. AB liderleri, Japonya’da yaşanan felaketin ardından topluluk dışındaki diğer ülkelere de nükleer santrallarını kontroldan geçirme çağrısında bulundu.





