Japonya Başbakanı: Dünya Sağlık Örgütü'ne finansal katkımızı pandemi bitince yeniden değerlendireceğiz

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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yeni tip Koronavirüs'e ilişkin son durumu değerlendirdiği basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü'ne de değindi. DSÖ'ye ilişkin sıkıntılar olduğunu söyleyen Abe, "Pandemi bittiğinde finansal katkılarımızı gözden geçireceğiz" dedi.

Japonya, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında dün 7 bölgedeki olağanüstü hâli tüm ülke geneline çekti. Başbakan Shinzo Abe, bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü'nün salgını yönetme konusunda eksik olduğuna ilişkin görüşlere de değinen Abe, "Şimdi güçlü bir şekilde DSÖ'yü desteklemeliyiz. Öte yandan problemler ve sıkıntılar olduğu doğru. Bence bunlara pandemi sona erdiğinde bakmak gerekiyor" dedi.

Abe, Japonya'nın yıllardır Tayvan'ın katılması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu ancak DSÖ'nün siyasi tavır içinde olduğunu söyledi.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, söz konusu ülkenin BM'ye ve DSÖ'ye katılımını engelleyip, Dünya Sağlık Örgütü'ndeki gözlemci statüsünü de iptal etmişti.