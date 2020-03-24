Japonya Başbakanı: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı bir sene erteleme 'fikri üzerinde anlaştık'

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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Uluslararası Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı ile Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları'nın bir sene erteleme "fikri üzerinde anlaştıklarını" ifade etti.

Uluslararası Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abe, oyunların 1 sene ertelenmesi için bir talep hazırlama konusunun "yüzde yüz" fikir birliğine vardıklarını" ifade etti.

Abe, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın en geç 2021 yılında yapılacağını ifade etti. Japonya lideri, organizasyonun tamamıyla iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlense adının "Tokyo 2020" olacağını ifade etti.