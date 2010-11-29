T24 LogoT24 Logo
Dünya

JAPONYA ALTILI GÖRÜŞMELERİ OLASI GÖRMÜYOR TOKYO (A.A)

29 Kasım 2010 17:28

-JAPONYA ALTILI GÖRÜŞMELERİ OLASI GÖRMÜYOR TOKYO (A.A) - 29.11.2010 - Japonya Dışişleri Bakanı Seiji Maehara, Pyongyang yönetimi ödün vermeden Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili altılı görüşmelerin kabul edilemeyeceğini söyledi Seiji Maehara, Wall Street Journal'ın internet sitesinde yer alan demecinde, "Kuzey Kore cinnet getirdiğinden" dolayı, Tokyo için altılı görüşmelerde bulunmanın kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti. Maehara, görüşmelere katılmak için öncelikle Kuzey Kore'den, karıştığı son olay ve uranyum zenginleştirme programıyla ilgili olarak bazı samimi çabalar görmeleri gerektiğini kaydetti. Uzun süredir ABD, Rusya, Çin, Güney Kore ve Japonya'nın dahil olduğu altılı görüşmelere katılmayan Kuzey Kore, son olarak Güney Kore'nin Yeonpyeong adasını bombalamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24