-JAPONYA ALTILI GÖRÜŞMELERİ OLASI GÖRMÜYOR TOKYO (A.A) - 29.11.2010 - Japonya Dışişleri Bakanı Seiji Maehara, Pyongyang yönetimi ödün vermeden Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili altılı görüşmelerin kabul edilemeyeceğini söyledi Seiji Maehara, Wall Street Journal'ın internet sitesinde yer alan demecinde, "Kuzey Kore cinnet getirdiğinden" dolayı, Tokyo için altılı görüşmelerde bulunmanın kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti. Maehara, görüşmelere katılmak için öncelikle Kuzey Kore'den, karıştığı son olay ve uranyum zenginleştirme programıyla ilgili olarak bazı samimi çabalar görmeleri gerektiğini kaydetti. Uzun süredir ABD, Rusya, Çin, Güney Kore ve Japonya'nın dahil olduğu altılı görüşmelere katılmayan Kuzey Kore, son olarak Güney Kore'nin Yeonpyeong adasını bombalamıştı.