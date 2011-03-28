-JAPONYA AÇIKLARINDA DEPREM NEW YORK (A.A) - 28.03.2011 - Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, 11 Mart'taki şiddetli depremin harap ettiği doğu kıyısı açıklarında, Honşu yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 6.5 olduğunu duyurdu. Depremde can ya da mal kaybı olduğuna ilişkin bir haber bulunmazken Japon Meteoroloji Ajansı ufak çaplı tsunami alarmı yayımladı. Ajans, Miyagi bölgesini yarım metre yüksekliğinde dalgaların vurabileceğini belirtti.