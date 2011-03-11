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Dünya

Japonya 8,9'la sarsıldı

Japonya'nın kuzeyinde 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Mart 2011 02:00

T24 - Japonya'nın kuzeyinde 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan dakikalar sonra tsunami dalgaları kıyıya vurdu. İlk belirlemelere göre 32 kişi öldü, yüzlerce kayıp var.

DEPREM SONRASI VE TSUNAMİDEN İLK GÖRÜNTÜLER

DEPREM SONRASI İLK KARELER

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEME RİSKİ VAR



Japonya’da, 8,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile sabah  07.46'da meydana gelen depremin merkez üssü Tokyo'nun 168 km kuzeydoğusu olarak belirlendi. Yerin 10 kilometre altında, oluşan depremde ilk belirlemeler göre bir kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor. 

Tokyo'nun merkezinde büyük binalar şiddetli sarsılırken, çalışanlar sokaklara çıktı. Televizyon görüntülerinde büyük bir bina yanarken ve ülkenin kuzey kesiminde büyük bir tsunaminin verdiği zarar gösterildi.

People at a book store react as the store's ceiling falls in Sendai, northern Japan Friday, March 11, 2011. Japan was struck by a magnitude-8.8 earthquake off its northeastern coast Friday, triggering a 13-foot (4-meter) tsunami that washed away cars and tore away buildings along the coast near the epicenter.

Tsunami vurdu

Depremin hemen ardından Japonya Meteoroloji Kurumundan tsunami uyarı yapıldı. Bu açıklamaların hemen ardından dev dalgaların kıyılara vurmaya başladığı haberleri geldi. Ülkenin kuzeyindeki Sendai kentindeki limanı 10 metre büyüklüğündeki dalgalar yuttu.


6.3 büyüklüğünde artçı

Kaydedilen en büyük beşinci depremin ardından 6.3 şiddetinde bir artçı şok meydane geldi. Başka artçı şoklar da bekleniyor.


People at a book store react as the store's ceiling falls in Sendai, northern Japan Friday, March 11, 2011. Japan was struck by a magnitude-8.8 earthquake off its northeastern coast Friday, triggering a 13-foot (4-meter) tsunami that washed away cars and tore away buildings along the coast near the epicenter.

Nükleer tesisler kapatıldı

Şiddetli depremin ardından ülkenin kuzeyine yapılan hızlı tren seferleri durduruldu. Pek çok nükleer tesis ve petrol rafinerisi kapatıldı, 4 milyon kişinin elektriği kesildi.


Japonya Başbakanı: Sızıntı yok

Japonya Başbakanı Naoto Kan ise nükleer santrallerde önemli bir hasarın ve herhangi bir sızıntının söz konusu olmadığını ancak deprem sonrasında özellikle ülkenin kuzeyinde büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü de deprem bölgesine askerlerin sefkedildiğini açıkladı. İlk aşamada 8 askeri uçak deprem bölgesine gönderildi.

Japonya'da çarşamba günü 7.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

People at a book store react in Sendai, northern Japan as an earthquake hits Friday, March 11, 2011. Japan was struck by a magnitude-8.8 earthquake off its northeastern coast Friday, triggering a 13-foot (4-meter) tsunami that washed away cars and tore away buildings along the coast near the epicenter.

Dünyada tsunami alarmı

Depremin hemen ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Hawaii, Tayvan ve Endonezya'da tsunami alarmı verildi. tsunami  Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tsunami uyarısının Japonya, Filipinler, Avustralya, yeni Zelenda, Rusya, Marcus Adası ve Kuzey Marianas için geçerli olduğunu belirtti.

The area is flooded by tsunami in Iwaki, Fukushima Prefecture (state) as Japan was struck by a magnitude 8.9 earthquake off its northeastern coast Friday, March 11, 2011.
 

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