Japonya 8,9'la sarsıldı

T24 - Japonya'nın kuzeyinde 8,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan dakikalar sonra tsunami dalgaları kıyıya vurdu. İlk belirlemelere göre 32 kişi öldü, yüzlerce kayıp var.



DEPREM SONRASI VE TSUNAMİDEN İLK GÖRÜNTÜLER



DEPREM SONRASI İLK KARELER



TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEME RİSKİ VAR









Japonya’da, 8,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile sabah 07.46'da meydana gelen depremin merkez üssü Tokyo'nun 168 km kuzeydoğusu olarak belirlendi. Yerin 10 kilometre altında, oluşan depremde ilk belirlemeler göre bir kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

Tokyo'nun merkezinde büyük binalar şiddetli sarsılırken, çalışanlar sokaklara çıktı. Televizyon görüntülerinde büyük bir bina yanarken ve ülkenin kuzey kesiminde büyük bir tsunaminin verdiği zarar gösterildi.





Tsunami vurdu

Depremin hemen ardından Japonya Meteoroloji Kurumundan tsunami uyarı yapıldı. Bu açıklamaların hemen ardından dev dalgaların kıyılara vurmaya başladığı haberleri geldi. Ülkenin kuzeyindeki Sendai kentindeki limanı 10 metre büyüklüğündeki dalgalar yuttu.



6.3 büyüklüğünde artçı

Kaydedilen en büyük beşinci depremin ardından 6.3 şiddetinde bir artçı şok meydane geldi. Başka artçı şoklar da bekleniyor.







Nükleer tesisler kapatıldı



Şiddetli depremin ardından ülkenin kuzeyine yapılan hızlı tren seferleri durduruldu. Pek çok nükleer tesis ve petrol rafinerisi kapatıldı, 4 milyon kişinin elektriği kesildi.



Japonya Başbakanı: Sızıntı yok

Japonya Başbakanı Naoto Kan ise nükleer santrallerde önemli bir hasarın ve herhangi bir sızıntının söz konusu olmadığını ancak deprem sonrasında özellikle ülkenin kuzeyinde büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü de deprem bölgesine askerlerin sefkedildiğini açıkladı. İlk aşamada 8 askeri uçak deprem bölgesine gönderildi.

Japonya'da çarşamba günü 7.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.





Dünyada tsunami alarmı



Depremin hemen ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Hawaii, Tayvan ve Endonezya'da tsunami alarmı verildi. tsunami Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tsunami uyarısının Japonya, Filipinler, Avustralya, yeni Zelenda, Rusya, Marcus Adası ve Kuzey Marianas için geçerli olduğunu belirtti.





