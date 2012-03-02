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Dünya

Japonlar'ın son icadı: Geveze savar

Japon mucitlerin amacı, toplumlarının yüksek ahlak kurallarına uyacak doğrultuda “toplum içinde düzgün konuşulmasını” sağlamakmış...

02 Mart 2012 20:04

 

T24 - Japonlar, sessizlik gerektiren ortamlarda gürültü yapmaya cüret edenleri etkisiz hale getirecek bir icada imza attı.
 
Bir konferans odasında meslektaşlarınızla beraber bir toplantıya katıldığınızı hayal edin. Bir anda patronunuz hız yapan sürücüleri tespit etmek için kullanılan radar silahına benzeyen bir cihazı masanın altından çıkartıyor. Sonra da susmak bilmeyen meslektaşlarınıza cihazı tutuyor ve tetiğe basıyor. Arkadaşlarınız kekelemeye, zor zor mırıldanmaya başlıyor ve ardından susuyorlar. İşte, teknoloji araştırmacıları Koji Tsukada ve Kazutaka Kurihara'nın “Speech Jammer” silahı böyle çalışıyor.
 
 
Japon mucitlerin amacı, toplumlarının yüksek ahlak kurallarına uyacak doğrultuda “toplum içinde düzgün konuşulmasını” sağlamak. Böylece belli ortamlarda, hiçkimse bir kişi konuşurken onu dinlemek isteyenlerin dikkatini dağıtamayacak.
 
Tsukada ve Kurihara, icatlarının ana fikrini, şarkı söylerken sadece kendi seslerini duymak için kulaklık takan şarkıcılardan almış. İki mucit, kelimelerin ağızdan çıktığı vakitle, duyuldukları vakit arasındaki süre bozulmaya başladığı anda, konuşan kişilerin kelimeleri karıştırmaya başladığını ve bir süre sonra konuşmayı kestiklerini fark etmiş.
 
SpecchJammer (Sohbet Jammer) da bu mantığa dayanıyor. Silahın hedefi olan kişiler, ağızlarından çıkan kelimeleri duymaları gerekenden 0.2 saniye daha geç algılıyor. Bu sürekli hale gelince konuşamaz hale geliyor ve çenelerini kapatıyorlar.
 
 

Toplumsal kaos yaratabilir

 
 
SpeechJammer cihazında, bir kutuya monte edilmiş yönlendirici mikrofon ve hoparlör ile lazer işaretleyici bulunuyor. Kutuda ayrıca mesafe algılayıcı ve hoparlörün mesafesine göre belirlenen gecikme vaktini hesaplayacak bilgisayar yer alıyor. Silahı elinde bulunduran kişi, çene çalanları lazer işaretleyici ile hedefledikten sonra, tetiğe basıyor. Silah, 30 metreye kadar etki gösteriyor.
 
Tsukada ve Kurihara, konuşma ahlakı dersi vermeye yönelik silahlarından para kazanmayı düşünmüyor. İkili, kullandıkları teknolojinin çok basit olduğuna ve patentini almanın zor olacağına inanıyor.
 
Dahası, silahın piyasaya sürülmesi halinde art niyetli kişiler tarafından politikacıların konuşmalarını sabote etmekten, ünlülerin basın açıklamalarına baskın düzenlemeye kadar birçok şekilde kullanılmasından endişe ediliyor. Toplum ahlakı için düşünülen silahın kullanımı için yasa çıkartılması bile gerekebilir. O yüzden SpeechJammer şu an için ciddi bir proje olarak kabul edilmiyor.

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