Japonlar'ın son diyet çılgınlığı

Japonya'da beslenme ve sağlık uzmanlarının önerilerini fazlasıyla dikkate alan halkın son favorisi 'kolajen diyeti'.



Ülkede, yaşlanmaya karşı hücrelerin yenilenmesinden faydalı olan kolajen ihtiva eden gıdaların satıldığı restoranların sayısı, son dönemde hızla arttı.



Özellikle orta yaşlı kadınların akın ettiği restoranlarda servis edilen yemekler arasında, domuz paçası, köpekbalığı yüzgeci, tavuk derisi ve erişte ilk sıralarda yeralıyor. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana kolajen içeren gıdaların market satışlarında da gözle görülür bir artış yaşandığı belirtiliyor.



Doktorların, kolajen içerikli gıda tüketiminin, yaşlanmaya karşı sanıldığı gibi bir etkisi olmadığını defalarca açıklamasına karşın Japonlar, yüzlerindeki kırışıklıklardan kurtulmak için restoranlara gitmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl bazı uzmanların zayıflamak için muz diyeti tavsiye etmesinin ardından ülke çapında muz satışları son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Daha önce de mayalanmış soya fasulyesinin kilo vermeye yardımcı olduğu haberlerinin ardından benzer bir durum yaşanmıştı.



Kolajen nedir?



Doku hücrelerinin aralarındaki boşlukları dolduran, son derece esnek yapıdaki lifsi protein. Fibroblast denilen özel hücreler tarafından üretilen kolajen, yaşın ilerlemesiyle birlikte esnekliğini kaybetmeye başlıyor.



Kolajen yıkıcı ve kolajen yapıcı yiyecekler hangileri?



Eğer kolajen yıkımı sizin için selülit sebebi ise bu yıkıma bir dur demeniz gerekir. Bu yıkımı durdurucu veya yavaşlatıcı gıdalar da size bu konuda destek olacaktır.



Soya: Östrojenin yaptığı işlerden bir tanesi de spesifik olarak kolajeni yıkmaktır. Soya içerdiği fitoöstrojenle östrojeninin görevini taklit ederek östrojen hücre reseptörlerine bağlanır ve kolajenin yıkılmasını engeller.



Bioflavonoidler: Bu grup kolajeni yıkan iki enzimi bloke ederler. Toz kakao, kırmızı şarap, üzüm suyu, üzüm çekirdeği ektresi, üzüm kabuğu gibi proanthocyanidinlerden zengin gıdalar bu iki enzimi bloke ederek yıkımı da önlemiş olurlar. Kolajen yıkımını önlerken aynı zamanda kollajen ve yeni bağ doku yapımına da destek olmamız gerekir. Bazı besin maddeleri de bu konuda etkinlik göstermektedir.



C Vitamini: Çok kuvvetli bir antioksidan olan C vitamini, aynı zamanda güçlü bir kolajen yapıcıdır. C vitamininden zengin turunçgiller, çilek, brokoli, karnabahar, yeşilbiber gibi sebze ve meyveler de kolajen yapımında önemli rol oynarlar.



Jelâtin: Jelâtin özellikle 3 aminoasit açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Bunlar; Proline, Hidroksiprolin, Glisin, Hidrolize edilmiş Jelâtin (beslenme desteği olarak bulunabilir) içerisindeki oligipeptidler sayesinde kolajen sentezine destek olur.