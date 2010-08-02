Japonlardan yeni robot arkadaş

T24- Japon araştırmacılar, videofon aracılığıyla gönderilen ses ve hareketleri taklit eden bir robot geliştirdi. Robot, yalnız yaşayan yaşlılara arkadaş olabilecek.









Osaka Üniversitesi'nden ve ileri telekomünikasyon araştırmaları kurumundan bilimadamlarının geliştirdiği "Telenoid R1" adlı robot, "mesafeleri kısaltarak, aranan kişinin arayan kişiyi yanındaymış gibi hissetmesini" sağlayabilecek.

Alıcı sayesinde arayan kişinin sesi ile baş, yüz ve kol hareketleri robota gönderiliyor, böylece robot örneğin doktoru gibi yaşlı kişiye "Son zamanlarda nasıl hissediyorsunuz" diye sorabiliyor.





