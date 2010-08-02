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Dünya

Japonlardan yeni robot arkadaş

Japon araştırmacılar, videofon aracılığıyla gönderilen ses ve hareketleri taklit eden bir robot geliştirdi.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- Japon araştırmacılar, videofon aracılığıyla gönderilen ses ve hareketleri taklit eden bir robot geliştirdi. Robot, yalnız yaşayan yaşlılara arkadaş olabilecek.

 
    

Osaka Üniversitesi'nden ve ileri telekomünikasyon araştırmaları kurumundan bilimadamlarının geliştirdiği "Telenoid R1" adlı robot, "mesafeleri kısaltarak, aranan kişinin arayan kişiyi yanındaymış gibi hissetmesini" sağlayabilecek.

Alıcı sayesinde arayan kişinin sesi ile baş, yüz ve kol hareketleri robota gönderiliyor, böylece robot örneğin doktoru gibi yaşlı kişiye "Son zamanlarda nasıl hissediyorsunuz" diye sorabiliyor.


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