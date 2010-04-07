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Yaşam

Japonlar'dan şarap spa'sı

Japonya'da 'Şarap Spa'sı' yapıldı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Son günlerde moda olan spa'lara farklı bir çeşit eklendi. Spa’nın açılımı için birçok farklı şeyler söyleniyor. Fakat Türkçe karşılığı için suyla yapılan bakım ya da suyla gelen sağlık  diyebiliriz. 


Bildiğiniz gibi Japonlar biraz da geleneklerini korumak maksadıyla uzun yıllar dış dünyaya oldukça mesafeli durdular. Belki de bu yüzden bazı ilginç adetlerini korumayı becerdiler.


Ziyaretçiler Hakone’deki bir açık hava şarap spa’sında Beaujolais Nouveau tadıyorlar. Fakat spa'da önemli bir ayrıntı var. İnsanlar kadehlerine şarap doldurup havuza girip keyif yapmıyorlar. Şarap dolu bir havuza giriyorlar ve içinde yüzdükleri havuzdan şarap içiyorlar. İçtikleri şarabın etkisiyle üzerlerine rehavet çöküp, bazı zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için tuvalete gitmeye üşenmeleri durumunda ne gibi sonuçların doğacağı ise merak konusu.

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