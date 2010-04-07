Japonlar'dan şarap spa'sı

T24-



Bildiğiniz gibi Japonlar biraz da geleneklerini korumak maksadıyla uzun yıllar dış dünyaya oldukça mesafeli durdular. Belki de bu yüzden bazı ilginç adetlerini korumayı becerdiler.





Ziyaretçiler Hakone’deki bir açık hava şarap spa’sında Beaujolais Nouveau tadıyorlar. Fakat spa'da önemli bir ayrıntı var. İnsanlar kadehlerine şarap doldurup havuza girip keyif yapmıyorlar. Şarap dolu bir havuza giriyorlar ve içinde yüzdükleri havuzdan şarap içiyorlar. İçtikleri şarabın etkisiyle üzerlerine rehavet çöküp, bazı zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için tuvalete gitmeye üşenmeleri durumunda ne gibi sonuçların doğacağı ise merak konusu.