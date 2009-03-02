Japonlardan nezleli burunları açan telefon melodisi

Japonya'da cep telefonları için zil sesi geliştiren bir firma, nezleden kapanmış burunları açtığının bilimsel olarak kanıtlandığını iddia ettiği melodileri internette satmaya başladı.



Pek melodik olmayan ve cep telefonunun titreşimini harekete geçiren bu nezle "ilacından" yararlanmak için cep telefonunu 30 saniye süreyle burnun ucuna tutmak yeterli oluyor. Titreşim sayesinde sinüslerin açıldığı ifade ediliyor.



Bu işlemin, milyonlarca Japon'u maske takmak zorunda bırakan polen alerjisine karşı da etkili olduğunu savunan firma, bu zil seslerini bilimsel veriler temelinde geliştirdiklerini belirterek, titreşim ve seslerin erkekler ve kadınlar arasında, özellikle burun rezonanslarındaki farklılıklara göre tasarlandığını açıklıyor.



Japon firması, erkekler için frekansın 440 hertz olan "la" notasına, kadınlar için de 532 hertz olan "do" notasına uygun geldiğini kaydederek, ancak bunun tüm dünyada aynı olmadığının altını çiziyor.



Firma, bu terapinin, aynı titreşimlere tepki vermeyecek "uzun burunlu" Batılılar için uygun olmayabileceğine işaret ediyor.



(AA)

