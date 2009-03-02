T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Japonlardan nezleli burunları açan telefon melodisi

Japonya'da cep telefonları için zil sesi geliştiren bir firma, nezleden kapanmış burunları açtığını iddia ettiği melodileri satmaya başladı.

02 Mart 2009 02:00

Japonya'da cep telefonları için zil sesi geliştiren bir firma, nezleden kapanmış burunları açtığının bilimsel olarak kanıtlandığını iddia ettiği melodileri internette satmaya başladı.

Pek melodik olmayan ve cep telefonunun titreşimini harekete geçiren bu nezle "ilacından" yararlanmak için cep telefonunu 30 saniye süreyle burnun ucuna tutmak yeterli oluyor. Titreşim sayesinde sinüslerin açıldığı ifade ediliyor.

Bu işlemin, milyonlarca Japon'u maske takmak zorunda bırakan polen alerjisine karşı da etkili olduğunu savunan firma, bu zil seslerini bilimsel veriler temelinde geliştirdiklerini belirterek, titreşim ve seslerin erkekler ve kadınlar arasında, özellikle burun rezonanslarındaki farklılıklara göre tasarlandığını açıklıyor.

Japon firması, erkekler için frekansın 440 hertz olan "la" notasına, kadınlar için de 532 hertz olan "do" notasına uygun geldiğini kaydederek, ancak bunun tüm dünyada aynı olmadığının altını çiziyor.

Firma, bu terapinin, aynı titreşimlere tepki vermeyecek "uzun burunlu" Batılılar için uygun olmayabileceğine işaret ediyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24