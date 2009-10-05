Japonlar'dan Hitler çizgi romanı

Çizerin kimliği gizli tutuluyor

Sıra diğer ülkelerde

Kitabın basılması ve basılma amacı, Almanya’da şaşkınlık yarattı. Ayrıca kitapta Hitler’in çocukluk ve gençliğinin Japon çizgi filmlerinde oldugu gibi iri gözleriyle sempatik bir biçimde çizilmiş olması, “Hitler’i çekici bulmak mümkün mü?” sorusunu da ortaya attı. Uzmanlar, kitapta yer alan Hitler’in iki kez kör olup gözlerinin açılması gibi hikayelerin, tıpkı orijinal kitapta olduğu gibi, doğru olmadığına dikkat çekiyorlar.'Kavgam', Japonca “Manga de Dokuha”, yani “çizgi kitapla öğrenme” dizisi çerçevesinde hem de Alman yazarlar Goethe ve Schiller’in eserleriyle birlikte basıldı. Japonya’da yazarının ölümünden elli yıl geçmesi durumunda telif hakkı ödenmediği için ucuza mal edilen ve cebe sığacak boyutta basılan kitapların satışının beklenenden daha çok olduğu belirtiliyor. 45 bin adet basılan kitabın çizerinin kimliği ise gizli tutuluyor.'Kavgam', çizgi kitap olarak diğer Asya ülkelerinde de basılmayı bekliyor. Aynı yayınevinin daha önce Alman sosyalist filozof Karl Marx’ın 'Das Kapital' adlı eserini de aynı şekilde piyasaya sürmüş olması, Almanların Japonya’nın değer yargılarını sorgulamasına da neden oluyor.Hitler, daha önce de çizgi roman kahramanı olarak yayımlanmıştı. Ancak, Carlsen Yayınevi'nin 1989’da piyasaya sunduğu Hitler biyografisi, Hitler'in işlediği suçları da açıkça ortaya koyuyordu. Walter Moers'un Hitler‘in Berlin‘de siperde geçirdiği son günlerini anlatan çizgi filmi de, Yahudi soykırımının kahramanını olağan bir figür haline getirdiği icin protestolara neden olmuştu. Kitabı basan Japon yayınevi East Press‘den Hiroyo Omura, Hitler‘in 'Kavgam' adlı eserini seçmelerinin en önemli nedeni olarak, Alman diktatörün tanınmış ama hakkında fazla eser okunmamış olmasinı gösteriyor. Omura‘ya göre 'Kavgam‘ın Hitler tarafindan yazılmış olması da önemli bir kriter.'Kavgam'ın telif hakları Bavyera Eyaleti Maliye Bakanlığı'na ait. Bakanlık Japonya‘da yayınlanan karikatür kitabına şüpheyle yaklaşıyor. Bakanlığın, Almanya‘nın kitabın basılmasına yasal olarak karşı çıkıp çıkmayacağını araştırdığı, mümkünse kanuni yollara başvuracağı gelen haberler arasında.