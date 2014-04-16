Japonlar Türkçe uyarıyor: Sattığımız için utanıyoruz, nükleer enerji felaketiniz olur

Türkçe bir video hazırlayan nükleer enerji karşıtı Japon vatandaşları, Fukuşima’da yaşanan nükleer felaketi hatırlatan bir video hazırlayarak Japon Başbakan’ın Türkiye’ye nükleer santral satmasından dolayı utanç duyduklarını dile getirdi.

Telegrafhane.org’daki habere göre, Japonların hazırladığı videoda Fukuşima nükleer felaketini yaşayanlar Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santralin bir başka felaket olacağı konusunda Türkiye’yi uyarıyor.

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