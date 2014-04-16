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Japonlar Türkçe uyarıyor: Sattığımız için utanıyoruz, nükleer enerji felaketiniz olur

Nükleer enerji karşıtı Japonlar, Japon Başbakan’ın Türkiye’ye nükleer santral satmasından dolayı utanç duyduklarını dile getirdi

16 Nisan 2014 18:38

Türkçe bir video hazırlayan nükleer enerji karşıtı Japon vatandaşları, Fukuşima’da yaşanan nükleer felaketi hatırlatan bir video hazırlayarak Japon Başbakan’ın Türkiye’ye nükleer santral satmasından dolayı utanç duyduklarını dile getirdi.

Telegrafhane.org’daki habere göre, Japonların hazırladığı videoda Fukuşima nükleer felaketini yaşayanlar Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santralin bir başka felaket olacağı konusunda Türkiye’yi uyarıyor. 

あなたを心配する手紙 / Dir TANGE KOUKI NOddIN from NOddIN on Vimeo.

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