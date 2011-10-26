Japonlar, Türk Büyükelçiliği'ne para atıp kaçıyor

T24 - Van'da meydana gelen şiddetli depremin ardından Japonlar Tokyo'daki Türkiye Büyükelçiliğinin posta kutusuna içerisinde para olan zarflar ve destek mesajları olan mektuplar atarak kaçıyor.





AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin bu yıl martta Japonya'da meydana gelen depremin ardından yardımlarını unutmayan vefakar Japonlar sessizce, içerisinde iyi dilek notları, başsağlığı mesajları içeren para dolu zarflar bırakmaya başladı.



İçerisinde Türkçe olarak "Türkiye kurtarma için" gibi Türkçe ifadelerin de bulunduğu birçoğu isimsiz zarflardaki paralar Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinde toplanmaya başladı.



Mektuplar arasında 5 yaşındaki bir çocuğun "Ganbatte Türkiye" Başar Türkiye!" notu da posta kutusuna atılan zarflar arasında en çok dikkati çekenlerden.



Para zarflarının içerisinden bazıları isimsiz ya da sadece yaş ve cinsiyetin belirtildiği notlarda ise şu ifadeler yer alıyor:



"Depremden mağdur kalan insanlara, geçmiş olsun demek istiyorum. Mart'ta Japonya'da olan deprem sırasındaki yardımlarınıza bir Japon vatandaşı olarak teşekkür etmek isterim"



"Van'da meydana gelen depremin çok büyük hasara yol açtığını öğrendim. Bir Japon vatandaşı olarak, oradaki kurtarma operasyonlari ve durumun normal hale gelmesi için yardımcı olmak istedim"



"Miktar az ama deprem mağdurları için kullanılırsa savinirim. Hasarın daha büyük olmamasını diliyorum"



"Van depreminde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi iletir, depremden etkilenen herkese geçmiş olsun demek isterim. 11 martta yaşanan Japonya büyük felaketinde ülkenizden bir sürü yardım malzemesi ve bağış katkılarınızı almıştık. Teşekkür ederiz. Bu sefer ise ben size yardımcı olmak istedim. (erkek, Fukuşima'da yaşıyor)"



"Öncelikle başsağılığı diliyorum. Aynı yılda aynı kıtanın iki farklı ucunda büyük felaketin olmasına çok üzgünüm. Mesleğim öğretmenlik (lisede dünya tarihi) olduğundan ülkenizin tarihi, Türk insanların cesaretini, Atatürk'ün büyüklüğünü de iyi biliyorum. En kısa zamanda mağdurların hayatının normal hale gelmesini diliyorum ve iki ülke arasındaki dostluğunun daha da gelişmesini diliyorum"



"Depremden mağdur olan insanlara geçmiş olsun demek istiyorum. Martta Japonya'da olan deprem zamanındaki yardımlarınızdan ötürü bir Japon vatandaşı olarak size teşekkür etmek isterim"



"Meiji döneminden itibaren sürdürülen iki ülke arasındaki dostluğu ve İran-Irak savaşı sırasında Tahran'daki Japonları kurtardığınız için, Vakayama eyaletinden biri olarak teşekkür etmek istiyorum. 2008 yılında ise Sayın Cumhurbaşkanınızın ziyaret etmesi de bizi çok sevindirmiştir. Geçmiş olsun"

Daha kendi yaralarını sarmadan...



Bu yaşanan ilginç yardım şekli ve notların ardından AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Basın Müşaviri Sinan Kürün şu ana kadar posta kutusuna atılan zarf içerisindeki para miktarının binlerce doları bulduğunu ve halen bu durumun devam ettiğini söyledi.



Bu durumun Türkiye ile Japonya'nın halkları ve devletleri arasında felaket durumlarında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun çok güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Kürün, bu durumun gerçekten örnek gösterilecek birşey olduğunu kaydetti.



Kürün, posta kutusu yardımları dışında Japonya'nın en büyük süpermarket zincirinin başkanının da gelerek 5 milyon yenlik bir çeki Maslahatgüzar Tunç Angılı'ya teslim ettiğini belirterek, Türkiye'deki bazı il ve ilçelerle kardeş olan Japon kentlerinin kendi yaptığı organizasyonlarla sokaklarda sandıklar ve bağış kutuları açmak suretiyle yardım topladığını aktardı.



Tokyo'daki Türk Büyükelçiliğinin posta kutusuna atılan zarfların bazılarının nükleer felaketten etkilenen Fukişima ve depremin en yoğun hissedildiği kuzeydoğu bölgelerden geldiğini söyleyen Kürün, 9.0 büyüklüğündeki depremden sonra daha kendi yaralarını saramayan bölge halkının Türkiye'nin yardımlarından etkilenip yardım göndermesinden ötürü elçilik personelinin çok duygulandığını ifade etti.



Kürün, büyükelçiliğin posta kutusunun caddede olduğunu ve Japonların zarfı atıp kaçarken özellikle görünmek istemediklerini belirterek, bu tutumlarının da kendilerini etkilediğini belirtti.



Japon çocuklarının da Türk ve Japon bayrağı çizilmiş kağıtlar içerisinde posta kutusuna para attığını söyleyen Kürün, yardımların her geçen dakika arttığını sözlerine ekledi.

Halktan gelen yardımlar 100 bin doları geçti



Elçilikteki yetkililer şu ana kadar Japonlardan gelen yardımların 100 bin doların üzerinde olduğunu ve Japonlardan sürekli telefon, elektronik posta ve mektup aldıklarını kaydediyor.



Japonya, devlet olarak da Türkiye'ye Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla 30 milyon Japon yeni (yaklaşık 400 bin ABD doları) ile çadır ve acil yardım malzemesi sağlamaya karar vermişti.

