Japonlar not artırdı S&P ‘inatçı’ çıktı

T24 - Türkiye’nin kredi notunu artıran derecelendirme kuruluşları arasına Japon JCR da katıldı. Şimdi gözler 6 yıldır notunu yükseltmeyen S&P’de. S&P, Türkiye’de not artırımını etkileyecek zayıf faktörlerin başında ‘inatçı dış açık’ın altını çizdi.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türk ekonomisinin ‘notunu’ birbiri ardına artırmaya devam ediyor. İki aylık zaman dilimi içinde not artırımına giden Fitch ve Moody’s’in ardından dün de Japon JCR, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti. Şimdi ise gözler en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından ABD’li Standard&Poor’s’a çevrildi.



Standard&Poor’s ülke notları analisti Frank Gill, Milliyet’e Türkiye’nin not değerlendirmesi açısından büyük önem taşıyan güçlü ve zayıf yanlarını açıkladı. Spekülasyona neden olmamak için not artırıp artırmayacaklarını açıklayamayacağını belirten Gill, “Türkiye’nin not açısından en güçlü noktaları olarak sermayesi iyi bankacılık sistemi, göreceli olarak düşük hanehalkı borcu, likit yatırım araçlarına erişimi ve kamu borçlarını azaltma konusundaki deneyimini görüyoruz. Türkiye’nin zayıflıkları ise inatçı bir dış açığı bulunması ve şirketlerin yüksek seviyelerdeki dış borçları” dedi.





2004’ten beri artırmadı



Gill, Türkiye’nin getirmek için hazırlık yaptığı ‘mali kural’ın, bütçe açığını tersine çevirme konusunda hükümete yardımcı olacağını da dile getirdi. Hükümetin mali disiplinle ilgili hangi sınırlar içinde davranabileceğini belirleyen düzenlemeye ‘mali kural’ deniliyor. Mali kuralla, bütçe açığı gibi değişkenlere limit konuluyor.



S&P’nin not artıracağı beklentisi bir süredir Türkiye piyasalarını etkiliyor. Ocakta S&P’nin not artırımı yapacağı söylentisiyle borsa iki kez prim yaptı. 2004 yılından beri Türkiye’nin notunu artırmayan S&P, Türkiye’nin notunu BB- ve görünümünü durağanda tutuyor. Türkiye’nin notunun yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi için S&P’nin Türkiye’nin notunu sırasıyla BB, BB+ ve BBB-’ye kadar üç kademe artırması gerekiyor. Moody’s bu yıl 8 Ocak’ta Türkiye’nin notunu Ba2’ye yükseltti. Moody’s’te, Ba1 ve Baa3 yani yatırım yapılabilir seviye için iki not artışı daha gerekli. Fitch ise geçen yıl 3 Aralık’ta notu yükseltmişti. Notun ‘yatırım yapılabilir seviye olan BBB-’ye gelmesi için tek not artırımı gerekiyor.



Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR ise Türkiye’nin kredi notunu dün BB-’den, BB’ye yükseltti. Kuruluş, kredi notu artırımına esas olarak, Türkiye’nin, küresel mali krizde, dış şoklara karşı gösterdiği dayanaklılığı gösterdi. JCR, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin ekonomik görünümünün ise durağan olarak açıkladı.



JCR, Türkiye’nin küresel kriz ortamında dış mali yardım almaksızın idare edebildiğini ve üstesinden gelebildiğini de kaydederken, IMF ile yeni bir stand-by anlaşmasının uluslararası güveni daha da artırabileceğini bildirdi.





‘Yatırım’ için S&P’den 3 kez artırım gelmeli



- S&P, Türkiye’ye ilk notu 1992’de BBB ile verdi.

- 1994’te notları sırayla BBB-, BB ve B+’ya indirdi.

- 1996’da B’ye düşürdü.

- 2000’de B+’ya yükseltti.

- 2004’te notu BB-’ye yükseltti.

- 2008’de görünümü durağandan negatife çekti. 2009’da görünümü tekrar durağana yükseltti.

- Türkiye’nin notu yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi için S&P’nin sırasıyla BB, BB+ ve BBB- yani 3 kademe artırması gerekiyor.

- Fitch’in Türkiye notu ise BB+ seviyesinde. Notun ‘yatırım yapılabilir seviye olan BBB-’ye gelmesi için tek not artırımı gerekiyor.

- Moody’s’in Türkiye notu da Ba2. Yatırım yapılabilir seviye için Ba1 ve Baa3’ye iki not artışı gerekli.





GÜÇLÜ YÖNLER



- Bankacılık sistemi

- Düşük hanehalkı borcu

- Likit yatırım araçlarına erişim

- Borç azaltma deneyimi





ZAYIF YÖNLER



- İnatçı dış açık

- Şirketlerin yüksek dış borcu